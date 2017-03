Hollande celebra el seu últim acte com a copríncep francès

El copríncep francès, François Hollande, va oficiar ahir el seu últim acte com a copríncep en la recepció de les cartes credencials de 28 ambaixadors acreditats a Andorra, entre els quals hi havia la de França, Jocelyne Caballero. A la cerimònia, celebrada ahir a l’Elisi, hi van assistir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez.



Hollande va destacar la importància del projecte de millora dels accessos de la RN20 per a les relacions entre Andorra i França, i va celebrar les col·laboracions que s’estan establint entre els dos Estats en àmbits com el turisme, les relacions empresarials o l’educació. Durant la seva intervenció, el president gal va subratllar el treball dut a terme per Andorra per posicionar-se dins de la comunitat internacional tant pel que fa a en matèria de transparència fiscal com en aspectes com el Medi Ambient o l’Educació. El copríncep francès també va reiterar el suport de França a Andorra en el procés d’acostament a la Unió Europea.



Hollande, que ha visitat oficialment el Principat una vegada, no es presenta a la reelecció de la presidència de França