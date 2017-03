Abocament d’aigües residuals al riu Valira

Després de la sorpresa del riu verd pel colorant de la font d’Arinsal, que ningú s’espanti si la nit de dilluns i la matinada de dimarts veu alguna cosa estranya a la Valira. Diversos pous del col·lector general d’aigües residuals requereixen uns treballs de reparació i per poder-los executar s’ha de desviar l’aigua del col·lector cap al riu, és a dir, que s’abocaran les aigües residuals directament l’aigua.



Els treballs d’arranjament del col·lector es realitzaran la nit de dilluns per reduir l’impacte sobre el medi ambient, ja que són les hores en què el volum d’aigua residual és menor, segons va informar ahir el Govern.



El desembre passat, l’Executiu va adjudicar els treballs de reparació de diversos pous del col·lector general d’aigües residuals a la zona del Prat Salit, a Andorra la Vella, a l’empresa Progec. L’objectiu dels treballs de reparació és eliminar l’entrada d’aigües paràsites o aigües netes al col·lector i el seu posterior tractament a la depuradora.



Per dur a terme els treballs, es requereix poder treballar en sec, sense circulació d’aigua, i per aquest motiu es preveu desviar l’aigua del col·lector cap al riu. Per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi, l’horari de treball serà nocturn, ja que és quan disminueix considerablement el volum d’aigua residual.



La desviació es començarà a les 22.30 hores de dilluns que ve, dia 6, i com a molt tard finalitzarà a les 6.30 hores de la matinada de l’endemà, dia 7. Amb tot, durant la setmana es podria haver de repetir l’operació un altre dia en el mateix horari nocturn per poder finalitzar els treballs.

La separació de les aigües pluvials i residuals en tot el país encara no s’ha completat i, de vegades, es detecta algun abocament al riu. Aquest cop, però, s’avisa la població, tot i que no sabem si l’aigua canviarà de color.