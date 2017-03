Ubach exigeix que les noves lleis segueixin les normes europees

L’Unió Sindical d’Andorra (USdA) reclama al Govern que les noves lleis es creïn seguint la normativa europea per tal que no s’hagin de canviar més endavant amb l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). En el cas contrari, el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, va advertir que «a partir d’ara denunciarem totes les noves lleis que es facin que no s’adeqüin a Europa». La necessitat d’homologar també els drets sindicals i laborals, a més dels econòmics, és la principal petició que Ubach va fer ahir al cap de Govern, Toni Martí, en una reunió en la qual també hi va assistir el secretari general del Sindicat Unión General de Trabajadores (UGT), Josep Maria Álvarez.



Tal com va informar el secretari general de l’USdA, Martí es va comprometre a repetir la trobada en un període d’un any quan, va assegurar, ja es veurien canvis tant pel que fa als drets socials com laborals. Malgrat que Gabriel Ubach va recordar que és una promesa «que ja ens han fet diversos governs», va voler donar un vot de confiança al demòcrata. En aquest sentit, Álvarez, que tampoc és la primera vegada que es reuneix amb les autoritats andorranes, va opinar que «em fa l’efecte que hem de donar pas del ‘farem’ a ‘l’hem fet’».



Segons ambdós representants, un dels temes més urgents que cal tractar és la negociació col·lectiva a les empreses del país. De fet, Ubach va quantificar que Andorra compte amb 14 representants sindicals entre les més de 200 empreses que en podrien nomenar un. «No tenim cap intenció d’intervenir en els temes andorrans, però és bastant increïble que les relacions laborals a Andorra tinguin un caràcter individual, cosa que no passa en cap país d’Europa», va indicar Álvarez.



Gabriel Ubach també es va referir a la necessitat de normalitzar el dret a vaga. Com ja ha denunciat en altres ocasions, el secretari general de l’USdA creu que actualment «els treballadors no s’atreveixen a exercir el seu dret per por a perdre la feina».



L’Executiu, per la seva banda, va enviar un comunicat informant que el màxim responsable del Govern va explicar als sindicats «els avenços que ha fet el país en matèria de relacions econòmiques i polítiques socials, com per exemple l’augment del salari mínim en la línia del que estableix la Carta Social Europea». Així mateix, Martí també va recordar la feina que està realitzant el Grup Parlamentari Demòcrata en relació a la proposició de llei del Codi de relacions laborals.



El Govern va indicar que Álvarez, que també és membre de la Confederació Europea de Sindicats, es va interessar per les negociacions per a l’acord d’associació amb la UE, de les quals n’és coneixedor per la seva representació a Brussel·les. Així, Álvarez va expressar «el seu respecte pel procés que segueix Andorra i el suport al procés d’homologació econòmica del Principat».