L’FC Andorra vol evitar tornar a fallar amb un rival de la zona baixa

No està en el seu millor moment. L’FC Andorra està deixant escapar punts amb equips de la zona baixa de la classificació, que va impedir que es posés líder. Ara és tercer i vol recuperar el que ha perdut. Torna a trobar-se amb un conjunt sense una bona dinàmica, el Sant Cugat Esport FC. El matx es juga avui a les 16.00 hores a la Borda Mateu.



La derrota amb la UE San Juan Atlético Montcada i l’empat amb el Girona FC B, dos conjunts que arribaven amb una ratxa nefasta de resultats, fan aparèixer dubtes. «És veritat que estem en un moment en què no surten les coses com voldríem», admet Aleix Cisteró, per aquest motiu contra els vallesans «anem amb tot». Un dels aspectes que més preocupen és la falta de creació de joc ofensiu, ja que les ocasions en atac no són masssa en els darrers enfrontaments. El lateral català està segur que es podrà revertir la situació i que «si continuem treballant com estem fent arribaran els gols».



El Sant Cugat, que és onzè i es troba tres punts per sobre el descens, suma només una victòria en les últimes 11 jornades. Es presenta a la Borda Mateu després de dos empats. Tot i del que indica la classificació, i tenint en compte els darrers partits, «el rivals ens posen les coses difícils». L’objectiu que hi ha a la plantilla és clar: «Som ambiciosos i volem intentar pujar». I per aconseguir-ho han de guanyar partits, tot i que «som conscients que se’ns escaparan punts i hem d’intentar que siguin els menys possibles». La UA Horta és el líder i es troba a quatre punts. Actualment «està en una bona dinàmica però no guanyarà tots els partits i han de venir a casa», pel que considera que estaran a temps d’atrapar-lo. Però no només el conjunt barceloní serà un dels aspirants a l’ascens, sinó que «quatre o cinc equips estarem lluitant per les dues posicions de dalt fins a final de temporada». Són baixa per lesió Aaron, Uri i Roy.