El MoraBanc espera trencar contra el cuer la dinàmica de derrotes

Són quatre les derrotes seguides del BC MoraBanc Andorra. A la Lliga Endesa amb el Divina Seguros Joventut, Baskònia i Rio Natura Monbus Obradoiro. A la Copa del Rei, amb el Reial Madrid. Avui visita el Poliesportiu d’Andorra el cuer, l’ICL Manresa. És el partit propici per acabar amb la mala ratxa i tornar a mostrar el poder com a local.



Però que ningú esperi un partit plàcid, perquè «en aquesta Lliga no hi ha cap rival fàcil», remarca el tènic del conjunt andorrà, Joan Peñarroya. Aquest partit «és molt important. Fa un mes i mig que no guanyem i per primera vegada aquesta temporada estem en una mala dinàmica de resultats», i per tornar a saborejar el triomf, «hem de donar el màxim de concentració, energia i d’aquelles coses que no depenen de l’encert». La mentalitat en tot moment serà clau: «Arribem després d’haver perdut els dos darrers partits disputant pròrrogues i penso que potser estem pitjor de resultats que de joc». Del Manresa, destaca que és «un equip que no es deixa anar mai i que sempre està al partit, hem d’esperar un enfrontament molt difícil».



La situació dins la plantilla està ben interioritzada. «Portem tres derrotes seguides i definitivament aquest partit és important», exposa Oliver Stevic, remarcant que «queden 12 partits de Lliga i per a nosaltres és una gran oportunitat de començar a demostrar quina classe d’equip som i si volem lluitar fins el final pels play-off, que és molt dur». Com abans ja s’han pronunciat Peñarroya i Francesc Solana, director general de l’entitat, «després de classificar-nos per a la Copa i guanyar a la pista del Gran Canària vam rebre molts elogis i potser ho hem acusat relaxant-nos una mica i no posant en pista tota la força i l’energia que calia». Aquest capítol de derrotes el volen deixar ràpidament enrere i centrar-se en el què queda per davant, per seguir complint objectius: «Estic cent per cent segur que l’equip està preparat per afrontar el que queda de temporada i lluitar pels play-off».



Donar la sorpresa / El conjunt del Bages té bons records de les dues últimes visites a Andorra. La campanya passada va guanyar, mentre que en pretemporada a la Lliga Catalana també va fer-ho. Aquell matx «tenien molta pressió i nosaltres zero», indica el tècnic del conjunt manresà, Ibon Navarro, que no creu que aquests antecedents serveixin de referència. És conscient que visiten una «pista complicada on només el Baskònia ha estat capaç de guanyar fins ara». El tècnic basc destaca el rendiment de qui tindrà al davant i subratlla que «juntament amb el Canàries és una de les sorpreses agradables de la Lliga. No només pels resultats i haver estat a la Copa del Rei, sinó també pel joc. Juga un bàsquet molt alegre, a camp obert, agressiu i atractiu».



Són diferents els punts que li agraden del contrincant. De la plantilla ressalta que tenen «la capacitat que tots saben quin és el seu rol i l’intenten complir. El fet que les coses els surti tant bé els dona molta confiança. Jugant a casa, a més de l’atractiu que tenen en el joc és l’efectivitat. A casa seva se senten molt més còmodes i encertats», i per tenir opcions de vèncer, «hem de fer les coses bé». Valora que la pressió que pot tenir el MoraBanc per assolir objectius no l’ha de condicionar, perquè «no crec que estiguin obligats ni a guanyar ni estar en zona de play-off, igual que no ho estaven per estar a la Copa del Rei».