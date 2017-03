Notícia Puigdemont promet més diners per als parcs naturals catalans El President va visitar dissabte la Vall de Boí El president Carles Puigdemont durant la visita a la Vall de Boí Autor/a: Departament de la Presidència

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va avançar dissabte que quan s’aprovi els pressupostos s’incrementarà la dotació pressupostària destinada als parcs naturals i nacionals que estan sota la custòdia de la Generalitat. Puigdemont va participar dissabte en una reunió al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.



Segons ha informat ràdioSeu, el president de la Generalitat va aprofitar la visita al Pirineu per fer un reconeixement a l’esforç del territori per aconseguir l’arrelament de la seva gent. «Totes les activitats que ajuden a fer créixer el territori formen part de les nostres prioritats com a Govern i coincideixen amb les vostres», va assegurar en declaracions a l’ACN. En aquest sentit, va remarcar que «avui allò que arriba a nivell europeu del que està passant aquí atrau i acaba donant vida, llocs de treball, riquesa i activitat».



Posteriorment, en ser preguntat sobre l’execució d’algunes infraestructures prioritàries pel territori, el president va insistir que el Govern «continuarà abocat a la queixa fins que no tingui la capacitat de decidir sobre els recursos ja genera, que ja té, i no hauria d’anar a buscar per fer les inversions». Amb tot, va recordar que ja s’han atès algunes demandes d’eixos de comunicació claus per la mobilitat del Pirineu i que, gràcies també a la participació del territori, s’ha pogut garantir l’accés a les pistes d’esquí en unes millors condicions.