Notícia La Generalitat promourà el turisme cultural a la Cerdanya El projecte preveu sistemes d’informació i assessorament en línia.

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha impulsat el projecte «Posicionament turístic de la Cerdanya. El patrimoni i la cultura com a eixos vertebradors». Aquest projecte s’emmarca en la darrera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020.



La iniciativa del Consell Comarcal de la Cerdanya proposa la creació d’una xarxa d’equipaments patrimonials d’interès turístic a la comarca que permetrà activar l’economia des d’un entorn respectuós amb el patrimoni i la natura per millorar i adequar infraestructures públiques i generar alhora activitats culturals d’atractiu turístic en els àmbits de la música, el teatre, la cultura popular i exposicions d’art. En el marc d’aquest projecte, i per tal de dinamitzar el ventall d’activitats que es plantejaran, s’implementaran eines i elements tecnològics d’informació com ara una agenda digital, sistemes d’informació i assessorament en línia.