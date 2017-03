Notícia Arcalís ja supera en un 10% la xifra de negoci pressupostada Arjona qualifica la temporada actual d’històrica L’estació d’Ordino-Arcalís a l’inici de la passada temporada. Autor/a: El Periòdic

La temporada d’esquí d’Ordino-Arcalís apunta que serà més bona que la passada. Fins a principis de gener, els resultats estan un 15% per sobre als de fa un any, i un 10% per sobre del que s’havia pressupostat per a aquesta temporada d’hivern 2016-2017.



D’entre algunes dades destacades, s’ha facturat 6,4 milions, mentre que fa un any se’n van facturar 5,9. Així ho va explicar el director d’Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, durant la reunió de poble celebrada dimarts a la nit. Malgrat que la temporada no va començar bé per la falta de neu, tot apunta que es tancarà sota «valors històrics».



A banda de superar les xifres de l’hivern 2015-2016 almenys en el que portem de temporada, l’estació està també per sobre de les previsions fetes per a aquest hivern. Amb tot, els resultats finals (abans d’impostos) estan en l’actualitat «un 15% per sobre l’any anterior» i un «10% per sobre del pressupostat», va explicar Ajona la passada setmana.



Aquestes xifres, que va donar a conèixer a tots els ordinencs el director de l’estació durant la reunió de poble celebrada dimarts a la nit, tenen com a component positiu, a més, que en línies generals l’actual «no és una bona temporada». L’obertura es va haver de retardar i durant els primers dies, tot i que pugui semblar sorprenent, «hi havia més neu al Port del Compte que a Arcalís», va assenyalar Xabier Ajona.



Pel que fa al resultat d’explotació abans de cànon i amortitzacions, es troba en 550.000 euros a 31 de gener. L’any passat la temporada es va tancar amb 200.000 euros positius, la primera després d’anys en negatiu. Per exemple, la 2013-2014 es va tancar amb un dèficit de 700.000 euros (i sense comptar amb cànon i amortitzacions). Tal com va destacar Ajona, des de la temporada passada «hem deixat de generar endeutament comunal» per poder fer funcionar Ordino-Arcalís.



També està augmentant el nombre d’esquiadors per dia de mitjana que rep l’estació. L’any passat van ser 1.399, pels 1.449 de l’actual, una cinquantena més de mitjana. Així mateix, també està pujant els darrers anys el consum que els visitants fan a les instal·lacions. La mitjana de despesa per client, de 26,10 euros la temporada 2013-2014, va ascendir fins als 30,74 euros la 2015-2016. Aquest any s’està «2,2 euros per sobre», va destacar Ajona.



Finalment, el director de l’estació ordinenca també va voler ressaltar la reorganització feta entre el personal de l’estació, més destinada ara a atendre les necessitats dels esquiadors, però que a la vegada també ha comportat un augment de la plantillaja que s’ha passat dels 23 treballadors fixos la temporada 2013-2014, als 40 fixos en l’actualitat, segons informa l’ANA.



L’estació ordinenca compta a hores d’ara amb uns bons gruixos de neu a totes les seves pistes, i més tenint en compte les nevades del cap de setmana que han ajudat a millorar-ne la qualitat, i amb totes les instal·lacions obertes. En total, els gruixos van del metre i mig als dos metres i trenta centímetres de neu, que fan augurar una recta final de temporada amb bones condicions pel que fa a la neu, a l’espera de les previsions meteorològiques dels propers dies, que pronostiquen un augment destacat de les temperatures a tota la Península.