Notícia Liberals insisteix en posar fre a les negociacions amb Europa El Consell Nacional consensua que s’ha d’estudiar «l’impacte» de l’Acord d’Associació amb la UE Josep Pintat (al fons a la dreta) dirigeix unes paraules als membres del partit reunits dissabte a la tarda. Autor/a: LDA

Hi insisteixen. Liberals d’Andorra no ho veu clar i vol que les negociacions sobre l’Acord d’Associació amb Europa s’aturin mentre s’estudia quin serà l’impacte real per al Principat. El partit liberal va celebrar ahir el Consell Nacional, en el qual es va reiterar «la necessitat de fer un stand by en les negociacions amb la Unió Europea (UE) pels canvis que patirà al llarg dels pròxims mesos i per saber amb quina Europa hem de negociar, ja que els 28 han d’afrontar el brexit, les eleccions a França i Holanda, i el mateix Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, ha presentat un llibre blanc analitzant cinc escenaris possibles de relació entre els membres comunitaris», va argumentar ahir Liberals mitjançant un comunicat de premsa.



Per totes les raons exposades, el Consell Nacional va consensuar mantenir-se en la posició que defensen tant el partit com el Grup Parlamentari Liberal, i que consisteix en «fer una pausa en les negociacions per analitzar la situació tant la d’Europa, que pot ser molt diferent a final d’any, com la d’Andorra reclamant, una vegada més, la necessitat de fer estudis d’impacte del que suposarà l’Acord d’Associació amb la UE».



Amb tot, Liberals manté que s’ha de dir «sí a Europa», tot i que matisa que s’ha de fer «amb un acord intel·ligent» que no sigui un xec en blanc a les exigències europees.



Més temes / Durant el Consell Nacional, que se celebra entre congrés i congrés del partit, es van abordar més qüestions a més de la d’Europa: sanitat, competències i transferències comunals i seguretat jurídica. Els debats serveixen per extreure’n unes conclusions que s’utilitzaran per elaborar les ponències que es portaran al Congrés Nacional de Liberals d’Andorra previst per al 21 de maig.



Pel que fa a sanitat, els presents van analitzar la situació actual de l’atenció sanitària i es va expressar la necessitat que el Ministeri de Salut assumeixi el lideratge de la gestió sanitària. La proposta va ser la de descentralitzar el sistema sanitari aprofitant les estructures existents. L’objectiu és «optimitzar la gestió i facilitar el control de les estructures sanitàries per tal de recuperar el lideratge del ministeri per fer més accions de promoció i prevenció de la salut».



Sobre competències i transferències, els liberals van lamentar la manca d’informació que han rebut les minories comunals sobre la reforma de la Llei de Competències i Transferències que actualment el Govern negocia amb els comuns. Liberals d’Andorra defensarà l’actual model institucional.



Finalment, durant la xerrada sobre seguretat jurídica es va posar en evidència que «el sistema actual necessita grans canvis per reduir l’excessiva burocràcia que afecta qualsevol emprenedor o empresa per tirar endavant els seus projectes». Actualment, el procés per obrir una empresa o crear una societat s’allarga durant mesos i molta gent hi renuncia. «Simplificar el procés d’obertura de negocis, crear un marc jurídic estable i evitar la retroactivitat de les lleis» van ser algunes de les propostes per liberals per afavorir la implantació d’empreses estrangeres i augmentar-ne la creació de nacionals.



Al Consell Nacional de Liberals d’Andorra hi van assistir membres de l’executiva nacional, càrrecs dels comitès parroquials i dels joves, i membres del Grup Parlamentari Liberal i consellers comunals.