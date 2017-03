Notícia El PS reclamarà al PSOE el dret de vot dels andorrans a Espanya UGT dona suport a què els espanyols residents al país participin a les comunals Reunió del PS amb membres de l’USdA i el secretari general de l’UGT. Autor/a: El Periòdic

El Partit Socialdemòcrata (PS) demanarà al PSOE que afavoreixi el dret de vot als andorrans que viuen en municipis espanyols perquè puguin participar a les eleccions municipals, i així permetre la reciprocitat, és a dir, que els residents espanyols a Andorra puguin votar a les comunals. Els consellers generals del PS Gerard Alís i Pere López es van reunir ahir amb el secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT), Josep Maria Álvarez, i el secretari de relacions internacionals de l’entitat, Jesús Gallego. No hi van faltar representants de la Unió Sindical d’Andorra (USdA).



En la reunió també es va parlar de la necessitat de millora de la legislació laboral del Principat, i el PS va mostrar a Álvarez la proposició de llei de llibertat sindical que ha tramitat al Consell General. Els socialdemòcrates van destacar la importància del text per aconseguir ajudar a millorar les condicions dels treballadors andorrans. En aquest sentit, el PS considera «clau poder permetre processos de negociacions col·lectives que acabin en acords sectorials entre empreses i empleats, beneficiosos per a totes dues parts», va informar ahir el partit en un comunicat de premsa. Per aconseguir les millors condicions laborals, però, «cal potenciar els sindicats davant, d’unes condicions laborals que cada cop són més exigents i el poc pes que té, per ara, la figura dels representants dels treballadors».