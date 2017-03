Agricultura té a punt la norma per obtenir la certificació ecològica

Indicació Geogràfica Protegida, segell oficial Andorra Producte Agrícola, segell oficial Andorra Recepta Tradicional... però de certificació ecològica, de moment, res de res. El departament d’Agricultura hi vol posar solució i avui ja té enllestit l’esborrany del reglament perquè un producte pugui obtenir el segell d’ecològic i ser reconegut com a tal fora del Principat. El text ara seguirà el seu procés i s’espera que el Consell General l’aprovi abans que acabi l’any.



El text preparat per Agricultura, amb la col·laboració d’un laboratori especialitzat en agricultura ecològica de fora del país, és una transposició íntegra dels dos reglaments europeus sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics. «Hem fet un reglament de dos capítols amb la normativa de la UE», ha explicat el director d’Agricultura, Landry Riba. «Jurídicament ha estat un procés complex, lent, amb molt treball de fons, però un cop fet s’obren moltes possibilitats», ha afegit. Quan el reglament estigui aprovat pel Parlament, «podrem demanar a la UE que ens inclogui a la llista de països tercers per obtenir l’Ecofulla i l’acreditació ecològica des de Brussel·les», ha especificat.



Amb l’Ecofulla i el vistiplau comunitari, s’obren moltes possibilitats de mercat per als futuribles productes ecològics andorrans. «Aquesta homologació ens ajuda a eliminar les traves tècniques, i superades les sanitàries, només queda el tema duaner, que és una qüestió fiscal», ha puntualitzat el director d’Agricultura. Tots els productes que poden ser certificats d’ecològics formen part de la famosa Nomenclatura General de Productes dels capítols 1 al 23, i que paguin aranzels o no per passar per la duana dependrà del resultat de les negociacions de l’Acord d’Associació amb Europa. «Mentrestant, nosaltres ens anem avançant», matisa Riba.



Agricultura ha optat per redactar un reglament a partir de la normativa comunitària perquè, tot i ser un procés complex, és el més fàcil d’aplicar. Les alternatives eren una norma nacional o acudir a una certificadora privada. Quant a la primera opció, Riba ha aclarit que hauria estat «la més fàcil d’implementar», però aleshores només hauria estat «producte ecològic nacional», és a dir, que no s’hauria pogut exportar a fora amb aquest segell. «No es pot exportar amb un distintiu nacional ecològic», ha resolt el director.



Pel que fa a la segona possibilitat, el seu alt preu la fa inviable. «Demanar l’etiqueta d’ecològic a una certificadora privada acreditada, com Ecocert, té un alt cost i els petits productors no s’ho podrien permetre». Aquestes certificadores acrediten que produeixes segons la seva normativa que, alhora, és homologable a la de la UE», ha explicat Riba. Empreses com Bio Bio, que produeix plats ecològics, i el celler Borda Sabaté utilitzen Ecocert per certificar els seus productes.