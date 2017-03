L’activitat de ràfting a Sant Julià preveu acollir 560 usuaris al dia

Sant Julià de Lòria té altes expectatives en el projecte de ràfting que vol desenvolupar al llarg dels propers anys. I és que el comú preveu que l’activitat podrà acollir prop de 560 persones al dia.



Malgrat que la iniciativa encara és força embrionària, la corporació ja té en consideració quina serà la temporada en què es desenvoluparà l’activitat i què necessitarà per dur-la a terme. En aquest sentit, i un cop estigui construït el recorregut de ràfting, es preveu que la baixada per les aigües del riu Valira (en el tram de Sant Julià) es faci del 15 de març al 15 d’octubre i de les deu del matí a les dos del migdia.



A més, ja s’ha especificat que el tram lauredià comptarà amb 10 barques, que aquestes faran set rotacions al dia i que en total encabiran prop de 80 persones, així com un monitor per cada vuit usuaris.



El tram de ràfting de Sant Julià farà un total de 4,86 quilòmetres, la sortida de l’activitat serà des de l’actual aparcament de l’Hotel Imperial i l’arribada al Camp del Mallol, que correspon a un camp situat al marge esquerre del riu (a l’alçada de la nova rotonda que s’ha construït a la frontera entre Andorra i Espanya).

Un projecte en paral·lel / Les dades descrites fins ara es recullen en el projecte de ràfting que Sant Julià pretén realitzar i que aniria enllaçat amb la iniciativa del Ministeri de Comerç i Turisme, que –malgrat sembla estar en stand by– preveu fer un parc d’aigües braves de Caldea al centre de la vila laurediana. Tot i això, les parròquies implicades encara no han mostrat massa interès per tirar endavant dita iniciativa, i l’única corporació que sí que ha fet pública una línia clara d’actuació és Sant Julià. En aquest sentit, el comú lauredià ha exposat un estudi conceptual d’explotació i millora del riu Valira (en relació al seu tram) i ha anunciat que aquest any inclourà una partida pressupostària de 800.000 euros per adequar el riu i poder-hi acollir l’activitat d’aigües braves.



Tot i focalitzar-se en el seu tram, Sant Julià preveu que si s’arriba a fer el recorregut de ràfting al complet (des d’Escaldes fins passat la parròquia laurediana) els costos, a nivell conceptual, podrien ser de vuit milions d’euros, així com que el tram sencer tindria una llargada total de 10,21 quilòmetres.

Aigua necessària / El mínim d’aigua necessària al riu Gran Valira per poder-se realitzar l’activitat de ràfting és d’entre 10 i 12 m3/s (metres cúbics per segon). Per obtenir aquesta capacitat, Sant Julià assegura que els gestors de l’activitat es coordinaran amb FEDA per poder disposar de l’aigua necessària durant les hores en que hi haurà la baixada de les barques.



Estudiant ja l’actuació, el 10 de febrer d’aquest any es va fer una visita al tram del riu on es realitzarà l’activitat de ràfting. En el moment de la visita FEDA estava turbinant uns 6-7 m3/s d’aigua i el riu portava sense el cabal de FEDA uns 2,3 m3/s segons l’aforador de la Borda Sabater, de manera que hi havia un cabal d’uns 9 m3/s, una mica inferior al cabal mínim de funcionament per acollir una operació de ràfting.

Altres actuacions / A banda de tenir un cabal adient, a l’hora d’acollir una activitat d’aigües braves cal tenir altres aspectes en consideració. Per tant, el comú lauredià haurà de crear contracorrents, eliminar i reconfigurar les àrees de sediments, fer millores generals al riu que generin un pas de l’aigua al riu més profund i reconfigurar alguns ràpids, entre altres.



En concret, en l’estudi del projecte es detalla que una de les accions principals serà la pertinent adequació de la zona de sortida de l’activitat de ràfting. Es construiran uns dics de formigó aigües avall de la sortida i aigües amunt col·locats al portell per a que es formi una piscina d’aigües encalmades per poder embarcar. A més, es farà una rampa desmuntable amb estructura d’acer i tarima de fusta tractada per accedir a la llera. Així com una rampa d’accés a la plataforma i una petita escullera amb les pròpies pedres que hi ha per protegir-lo.



Pel que fa a la zona d’arribada, es construirà també una rampa situada a l’alçada del punt de finalització de l’activitat per on s’hauran de treure les barques de l’aigua i una zona d’aigües calmes per –de la mateixa manera que en la sortida– poder desembarcar i retirar les embarcacions de l’aigua.

Punts d’evacuació / Al llarg del riu s’habilitaran una sèrie de punts d’evacuació o punts de sortida per si es produeix alguna incidència o algun participant vol abandonar l’activitat. En total, s’en faran 11, i aquests estaran repartits al llarg de les aigües.

Passeig / Actualment, la bancada del col·lector a l’alçada de la població de Sant Julià de Lòria s’ha condicionat com un passeig peatonal per a que la gent pugui passejar pel costat del riu. Aquest passeig arriba ara fins a l’alçada de l’antic càmping Huguet.



Dins dels treballs de condicionament del riu, es proposa que aquest passeig peatonal es condicioni al llarg de tot el marge esquerre, amb excepció d’aquells punts on no és possible passar per les condicions de la llera actual. Aquest camí podria anar fins al torrent de la Juberrussa.



El treballs consistiran en: Crear una base plana per on poder caminar en aquells trams on no hi sigui, aclarir la vegetació arbòria i arbustiva en aquells punts on impedeixi el pas, col·locar una barana de fusta al marge del riu per evitar que la gent hi pugui caure i crear algun accés addicional als que hi ha ara al riu per baixar fins al passeig peatonal.

Terminis / L’estudi preveu executar les obres d’adequació del riu en diverses fases per la impossibilitat d’executar-la totalment durant la primavera d’aquest any.



Els treballs s’haurien de realitzar entre el mes de març i d’abril, data en la qual el riu augmenta de cabal per la fosa de neu. Per tant, per aquest 2017, i amb el temps disponible fins a mitjans d’abril, es preveu executar els treballs mínims per a que l’activitat es pugui desenvolupar amb «garanties». Els treballs mínims consisteixen en la construccióde tota la zona de sortida i d’arribada incloses rampes i dics, la construcció de tres rampes d’assut i peixera i la construcció de trams anomenats ràpids i alguns espigons amb pedra d’aportació sense formigó a fi de poder passar la temporada alta.