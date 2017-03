De nou en zona de play-off

Cap de setmana d’infart, però de gran profit. El MoraBanc va haver de patir de valent per superar un Manresa que el va tenir acorralat, però va capgirar la truita per guanyar i heure la mare i els pardalets. D’una banda, posar punt i final a una ratxa de tres derrotes seguides a la Lliga Endesa –quatre comptant el partit de Copa del camp enrere contra el Reial Madrid– i de l’altra va recuperar la vuitena posició –que havia perdut la setmana passada–, aprofitant la derrota del Bilbao a casa davant l’Unicaja i l’average favorable amb l’equip basc. De nou s’han invertit els papers.



Shermadini evita una trompada de les grosses davant el cuer

Giorgi Shermadini va tornar a erigir-se com l’estrella del MoraBanc i aquesta vegada, també el salvador. Perquè el georgià va tornar a ser el rei de la pintura i amb una altra actuació de crac –20 punts, 8 rebots i 29 de valoració– va evitar una trompada de les grosses al Poliesportiu contra el cuer. L’MVP de gener és un clar aspirant a repetir el guardó al febrer, ja que als altres dos partits jugats el segon mes de l’any va fer 31 de valoració i 24; uns números que expliquen per què és el tercer millor jugador del rànquing ACB.



L’equip que dirigeix Joan Peñarroya va comprovar en primera persona com de difícil és ressorgir de les males ratxes, sigui quin sigui el rival que hi ha davant, i va estar 35 minuts per sota en el marcador però va remuntar a temps davant un ICL Manresa lluitador i inspirat que quan va arribar l’hora de la veritat es va diluir com un terròs de sucre a la llet.



La posada en escena visitants va emmudir el Poliesportiu. Potser s’esperava una victòria plàcida davant un equip que no venç a domicili des del 6 d’octubre de l’any passat i que porta nou derrotes seguides lluny del Nou Congost. Una dada, però, que no és cap garantia de fracàs. El primer quart dels d’Ibon Navarro va ser gairebé perfecte: un 90% d’encert en tirs de camp, amb un 5 de 5 en triples es van traduir en un desconcertant 19-29.



El Manresa té jugadors molt interessants que dissabte van deixar empremta al parquet: Machado, Suggs i Pere Tomàs. Els dos primers van fer de les seves perquè el MoraBanc es tirés més de mitja hora a remolc en l’electrònic. El tercer va anotar dos triples consecutius al final del tercer període per encarar els últims deu minuts deu amunt (58-68) i deixar el MoraBanc grogui després de tant batallar per capgirar la situació, esforçant-se en defensa i apropant-se en fins a dues ocasions a dos punts.



Però Shermadini i companyia es van tornar a aixecar per evitar una derrota que hauria fet molt mal al somni de lluitar per entrar als play-off. Peñarroya va exigir una marxa més, pressionar al límit per provocar les pèrdues del rival. Va funcionar. Entre això i Shermadini, la remuntada ja era un fet a falta de quatre minuts per al final (73-72).



La nit estava sent un desastre des del 6,75 per als tricolors, que en portaven 1 de 13 a falta d’un minut per al final, però Albicy es va oblidar de les estadístiques, va tirar de caràcter i va anotar un triple que va fer embogir la grada, alliberada després de tants minuts patint (79-76). Encara quedava estona per mossegar-se les ungles, perquè fins que Burjanadze no va recuperar una pilota a 24 segons per al final, ningú va respirar tranquil.

L’equip que dirigeix Joan Peñarroya viatja el pròxim diumenge a Múrcia i el Bilbao, que té un partit més, descansa.