Caballero i Rullan s’imposen a la Grandvalira Skimo6

Un rival dels germans Casal a la Copa del Món de curses de muntanya com és l’espanyol Miguel Caballero es va imposar amb el seu compatriota Pere Rullan a la segona edició de la Grandvalira Skimo6, una cursa de 33 quilòmetres i més de 2.000 metres de desnivell positiu amb sortida a Naturlandia i arribada a Grau Roig passant per sis refugis de muntanya del vessant d’Orient del Principat: Roca de Pimes, Claror, Perafita, Orris, L’Illa i Montmalús.



El dia es presentava difícil per als 186 equips participants que hi havia a la llista de sortida i que havien esgotat les places d’inscripció el mateix dia que s’havien obert, deixant patent l’enorme creixement popular que està vivint l’esquí de muntanya. El dia abans havia nevat, el cel estava gris i hi havia una lleugera boira. Uns ingredients que van donar salsa a la carrera malgrat que no van haver-hi sorpreses i les victòries van ser per a equips que entraven a les travesses per fer-se amb una plaça de podi. Segons, a nou minuts, van ser Francesc Pou i Joan Albós, que alhora van superar per només un minut els tercers, Robert Miguelez i Xavier Freixinet.



En fèmines van vèncer Marta Riba i Tina Bes amb tres quarts d’hora de marge sobre Lorena Ledesma i Imma Mascort i en mixt els més ràpids van ser Maria Fargues i Jordi Solé, que van superar em mitja hora a Sophie Dusautoir i Marc Calvet.