Ezpeleta i Solans guanyen les Credit Andorrà GSeries

José María Roger Chalmeta (GS) i Àlex Bercianos (GS2) van ser els guanyadors de la cinquena i última cita de les Crèdit Andorrà GSeries 2017 que es va disputar el dissabte passat al Circuit d’Andorra i després d’aquesta cursa, els nous campions són Carlos Ezpeleta en la categoria GS i Nil Solans en GS2).



Val a dir el campionat va arribar a la seva recta final amb els dos títols per decidir-se i la cosa no es va veure clara fins superada la meitat de la jornada. Una nevada per començar el dia que va deixar uns gruixos de mig metre va obligar a retardar l’inici. En aquelles condicions, sense la neu compactada, es feia difícil la conducció fins i tot per llegendes com Jorge Martínez Aspar, que allà va estar donant gas.



Aquest condicionant dotava la final de més emoció. En GS, Chalmeta ho va aprofitar de valent però no li va arribar per assaltar el segon lloc de la general, en poder de Xevi Pons per només cinc punts fent bona la tercera posició a la final. En GS2, Solans ho tenia pràcticament fet i el triomf de Bercianos li va permetre assolir el tercer lloc del podi en detriment de Gerard de la Casa.