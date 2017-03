Notícia L’estafa dels pares de la Nadia podria superar el milió L’Audiència de Lleida ha desestimat la fiança d’1,2 milions pel pare

La quantitat econòmica estafada pels pares de la Nadia, la nena d’11 anys resident a Organyà malalta de tricotiodistròfia, que estan acusats de gastar-se els diners de les donacions destinades als tractaments mèdics, podria superar el milió d’euros.



Així ho assegurava ahir el diari Segre, que assenyala que fonts pròximes al cas confirmen que Fernando Blanco i Margarita Garau haurien estafat més d’un milió d’euros i no els prop de 600.000 que els Mossos van fixar inicialment com a quantitat «malgastada» pels progenitors de la menor.



I és que la policia catalana va establir amb la investigació que va acabar amb la detenció dels pares de la nena que, des del 2008, aquests havien recaptat, a través de donatius, 918.000 euros, dels quals Blanco i Garau van gastar uns 600.000 euros en altres fins que no van ser el tractament de la nena. Quan van ser intervinguts els comptes de l’associació, quedaven uns 300.000 euros procedents de l’última campanya de donacions.



Però, segons sembla, aquesta quantitat hauria anat augmentant a mesura que avança la instrucció del cas i s’analitzen més en profunditat els comptes de la família, encara que els Mossos d’Esquadra no han volgut confirmar aquest punt a l’haver-hi secret de sumari en el cas.



Recurs de la defensa/ S’ha de recordar que, recentment, l’Audiència de Lleida ha desestimat el recurs presentat per la defensa dels pares de la Nadia contra la interlocutòria en què es fixava per a aquests una fiança d’1,2 milions d’euros.



La defensa dels pares va presentar un recurs contra aquesta quantitat, establerta pel Jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell, però el tribunal lleidatà va desestimar aquesta petició i li ha donat la raó al jutge instructor al considerar que la fiança «s’ajusta a la llei».



L’instructor va fixar aquesta elevada quantia de 1.224.986,19 euros tenint en compte l’elevat volum econòmic del presumpte frau perpetrat pels pares de la menor. Aquesta fiança civil solidària hauria de poder cobrir eventuals indemnitzacions, si fossin condemnats per estafa, als centenars de persones que han fet donatius destinats al tractament de la nena, commogudes per la seva malaltia.



Els pares també estan acusats de pornografia infantil per haver-se trobat fotos de la menor despullada i dels seus pares practicant sexe davant seu.