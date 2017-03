Notícia La Seu prepara un nou curs per premonitors de lleure Adreçat a joves a partir dels 16 anys, començarà el 10 d’abril Una monitora del casal d’estiu de la Seu d’Urgell. Autor/a: RÀDIOSEU

L’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza per principis d’abril una nova edició del curs de premonitors de lleure. Aquest curs, que està adreçat a joves a partir de 16 anys, s’inclou en l’oferta formativa Pack Lleure 2017.



El curs tindrà lloc del dilluns 10 d’abril al dijous 13 d’abril, de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia, a les instal·lacions de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

Les inscripcions cal fer-les a la mateixa Oficina Jove, on s’oferirà més informació respecte a aquest curs relacionat amb el món de lleure. El preu del curs és de 38 euros. Les places són limitades. L’Oficina Jove de l’Alt Urgell, a través de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, expedirà un certificat d’assistència una vegada finalitzat el curs.



La regidora de Joventut i Infància del Consistori urgellenc, Sílvia Iscla, afirma que «és una molt bona oportunitat per formar-se i començar a endinsar-se en el món del lleure. És molt positiu que tinguem joves a la comarca interessats en realitzar aquest curs, això significa que les tasques i les activitats de lleure que es realitzen actualment a l’Alt Urgell podran tenir continuïtat».



El curs de premonitor de lleure s’estructura en dos tipus de continguts: teòrica i tècniques. La part teòrica ofereix una base sobre la qual fomentar la didàctica i també a donar elements útils d’anàlisi per la reflexió de «fer de monitor/a». Pel que fa a les tècniques, s’ofereixen recursos per portar a terme la metodologia.



Aquest curs de premonitor té com a objectius sensibilitzar a possibles futurs monitors sobre la tasca d’educació que portaran a terme amb els infants i oferir elements de reflexió sobre què significa educar i no entretenir.