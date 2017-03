La Gala de la FIM 2017: un còctel deliciós de glamur i prestigi

Andorra entrarà al novembre en el grup selecte de ciutats que han acollit la glamurosa gala que celebra cada any la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) des del 2010. Els dos primers anys va ser Estoril, Mònaco va ser la següent –que també va viure un parell d’edicions–, Xerès de la Frontera va agafar el relleu el 2014-2015, Berlín va ser l’escollida l’any passat i Andorra la Vella és la següent a la llista en superar una candidatura australiana, una canadenca i la pròpia Estoril. A més, ha lligat dues edicions així que repetirà el 2018.





La Gala de la FIM aplega durant tot un cap de setmana les estrelles de totes les disciplines del motor a dues rodes. És una festa a la qual es fa entrega dels trofeus als campions de cada any a totes les disciplines i d’altres guardons extres com ara el millor rookie, el que més poles ha fet, el millor constructor, el millor gran premi o el circuit que més cura ha tingut del medi ambient. Un xou al més pur estil holliwoodià amb catifes vermelles, cotxes de luxe, desfilada de pilots (i acompanyants) famosos vestits d’etiqueta, autògrafs, flaixos i càmeres de televisió de tot el món. Els Òscar del motociclisme.



El luxe requereix rascar-se ben fort la butxaca, d’aquí que el pressupost que manega la Federació Motociclista Andorrana (FMA), només per al 2017, és de 700.000 euros amb el suport econòmic del Comú, Andorra Turisme i el patrocinador, Andbank. «Volem ser la capital mundial del motor. Ja hem demostrat capacitat organitzativa en actes tan importants com aquest, que ens donarà prestigi a nivell internacional», valora la cònsol major, Conxita Marsol. «És una oportunitat dins del marc d’associar la marca Andorra amb grans esdeveniments de tot tipus. No deixa de ser un atractiu a nivell esportiu, però també a nivell de congressistes», afegeix el ministre Francesc Camp.



Són 400 els congressistes que s’hi esperen, representants de les 113 federacions afiliades a la FIM i unes 500 persones que ompliran tant el centre de congressos per a l’assemblea general com el Park Hotel, on es farà la gala, i que preveuen unes 2.000 pernotacions en una de les èpoques més fluixes de l’any a nivell turístic. Però tampoc es queda curta la repercussió, ja que s’esperen més de 50 mitjans de comunicació presents i es farà una distribució internacional de les imatges d’uns 30.000 minuts d’audiència.



El dimarts 21 de novembre començarà el moviment amb l’arribada de l’staff de la FIM i a partir de dijous ho faran totes les delegacions.

Andorra, plena d’ambaixadors

Val a dir que Andorra tindrà uns quants ambaixadors en aquest acte de superestrelles. Els residents Toni Bou i els germans Espargaró són alguns exemples, igual que d’altres corredors adoptius com ara Jorge Lorenzo, que té un museu a la capital, o Marc Márquez, amb avantpassats andorrans i que passa llargues temporades al Principat.



Per acabar la roda de premsa oficial de la Gala de la FIM 2017, el director general, Steve Aechlimann va raonar l’elecció d’Andorra la Vella com a seu de la gala per als pròxims dos anys per la seva «dilatada experiència» en l’organització de competicions internacionals. No li falta raó perquè la FMA ha acollit en els 30 anys que fa que es va afiliar a la Internacional (1987) 20 Mundials de trial, 4 Campionats d’Espanya, 2 Trials de les Nacions, 3 Mundials de supermoto i 1 d’enduro. Sempre de manera impecable fins el punt que en dues ocasions va rebre el premi a la sostenibilitat pel seu respecte al medi ambient. D’altra banda, també va ser decisiva la capacitat d’infraestructures i hotelera.