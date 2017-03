Andorra Telecom finança les quatre pantalles digitals del Thyssen

Andorra Telecom i el Museu Carmen Thyssen Andorra han arribat a un acord mitjançant el qual la companyia de telecomunicacions finançarà aquest any el cost de quatre pantalles interactives que ascendeix a 75.000 euros. El museu proposa com a eina fonamental l’ús de les pantalles digitals interactives (dues de 46 polzades i una de 52 polzades) com una eina essencial per contextualitzar i aprofundir en les obres i per potenciar les sessions educatives. A més, les dues parts estudien la continuïtat del patrocini, ja que «els valors de tecnologia, joventut i difusió de la cultura que hi ha darrere del projecte són compartits», segons va expressar ahir el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, durant la presentació del conveni al Museu Thyssen.



Per la seva part, el director artístic del museu, Guillermo Cervera, va afirmar que està convençut que un museu no s’entén sense una part educativa que ajudi a ampliar l’experiència i, per tant, 23 de les 26 obres exposades tindran una marca de suport digital sobre la qual es podrà prémer per conèixer la relació de la pintura amb altres obres que formen part del museu o de la col·lecció Thyssen. A més, el zoom permetrà observar l’obra amb un grau de detall molt elevat.



Una de les quatre pantalles s’instal·larà a l’espai Edu Carmen Thyssen, i es podrà desplaçar per totes les sales i girar per fer-la accessible a tothom. Cervera i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, van destacar que les noves tecnologies permetran enriquir l’oferta cultural i donar l’opció als visitants d’apropar-se a l’art d’una manera més didàctica, segons informa l’ANA. En aquests moments el museu ja té previst un projecte de visites dinamitzades i tallers per treballar amb grups d’infants.



La ministra Gelabert va anunciar que abans d’un mes i mig el ministeri presentarà un nou pla de museus que incorpora les noves tecnologies en molts dels espais museístics. Des de Cultura aprofitaran tot el que han après amb les fórmules aplicades al Museu Thyssen –ja que és la primera vegada que s’introdueixen les tecnologies en un museu d’Andorra– per encabir-les en la resta de la xarxa de museus. Amb tot, la titular de Cultura va precisar que s’han de calcular els recursos econòmics.



El director artístic del museu també va voler destacar les audioguies que s’oferiran amb l’entrada, que donaran informació de 13 de les obres exposades, d’una durada d’un minut i mig cadascuna, i permetran endinsar l’espectador en els quadres sense necessitat de llegir cap cartell. Les audioguies s’oferiran en sis idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i rus.

El Museu Carmen Thyssen, situat als baixos de l’Hotel Valira, s’inaugura el 16 de març.