La limitació de paquets de tabac preocupa als comerciants del Pas

L’associació Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (IP) mostra preocupació per la possibilitat que es limitin a dos els paquets de tabac que cada persona pot passar per la frontera francesa sense la necessitat de pagar drets ni taxes duaneres. Les alarmes han saltat després que un grup nombrós de parlamentaris francesos presentés, el passat 22 de febrer, una proposta de llei a l’Assemblea Nacional francesa demanant precisament aquesta limitació.



Al respecte, l’impulsor de l’IP, Jean Jacques Carrié, va destacar ahir que –si s’arriba a tirar endavant la proposta– «estarem davant d’una mala notícia per al Pas de la Casa, ja que la gent que vingui al poble a comprar tabac es trobarà amb més limitacions i complexitats». Carrié va puntualitzar que malgrat que hi ha una intenció clara de treballar «perquè el Pas busqui altre vies complementàries al consum de tabac, hi ha molta gent que ve només a això. És cert que alguns es queden després a fer més compres i a dormir, però en un inici venen a comprar tabac».



Per tot això, Carrié va destacar que si s’implanta la limitació, els comerços del Pas es veuran afectats, i tot i que actualment no es pot establir «una xifra específica d’impacte, aquesta serà força gran».

Reaccions dels grups / Liberals d’Andorra i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) coincideixen en el fet que la proposició de llei presentada mostra que les relacions entre Andorra i França s’estan «deteriorant» i que aquestes «no van tan bé com se’ns ha volgut fer creure», així com que dita proposta «no ajuda» a l’Acord d’Associació que s’està negociant amb la Unió Europea.



En concret, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, va lamentar ahir el «fracàs» que estan tenint les «relacions diplomàtiques entre» ambdós països, posant com a exemple el tancament del consolat francès. Un fet que el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, també va lamentar, afegint que el Govern hauria pogut fer «alguna cosa per evitar la clausura».



Tanmateix, Naudi va comentar que malgrat que en un futur s’ha de procurar que el pressupost d’Andorra «no depengui tant del tabac, s’han d’aconseguir vies transitòries, i amb la proposició francesa no se segueix aquesta línia».



D’altra banda, Demòcrates per Andorra va especificar que de moment no farà declaracions en relació a la limitació dels paquets de tabac, ja que no es vol valorar «iniciatives que sobiranament es puguin tramitar i debatre en el marc d’un altre parlament».