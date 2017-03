Aixovall comptarà amb fins a 90 places més d’aparcament

El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria han arribat a un acord per eixamplar la Carretera General 6, en el tram que passa per Aixovall. Amb aquesta obra es guanyaran set metres d’amplada durant gairebé mig quilòmetre de longitud, tres dels quals seran habilitats per a vianants i quatre per fer-hi places d’aparcament. En total, amb la reforma s’aconseguiran fins a 90 llocs més per aparcar. Un increment que ha de servir per solucionar la manca d’espai per deixar els vehicles que els alumnes de Formació Professional (FP) van denunciar el passat mes de desembre, després que el contracte que el Govern tenia amb els propietaris del terreny on hi havia el camp de futbol d’Aixovall i que permetia als usuaris del centre disposar d’una zona per aparcar, deixés de ser vigent.



En aquest sentit, el ministre d’Educació, Eric Jover, va destacar que «les necessitats d’aparcament queden perfectament cobertes amb aquest eixamplament». Així també ho va confirmar la representant dels alumnes, Marta Obé, que va explicar que la notícia s’ha valorat positivament, ja que «satisfà tothom». «Finalment ens han donat una solució habilitant-nos unes places d’aparcament tant per als que vivim a parròquies altes com per la gent que treballa», va manifestar.



Per gaudir de la reforma acabada, però, encara caldrà esperar un temps ja que primer cal engegar el projecte executiu i licitar les obres. Fins el moment, el Govern ha donat una solució provisional que estarà enllestida en 15 dies i que consisteix en habilitar unes 40 places d’aparcament per als alumnes.



Així mateix, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, també va informar que cal millorar la seguretat viària de la zona, ja que han detectat que és un tram on els vehicles circulen a molta velocitat. Així, Torres va indicar que «incidirem molt en la seguretat i ens consta que el Comú de Sant Julià farà una demanda per instal·lar semàfors de control de velocitat». Així mateix, també optaran per «reordenar el pas de vianants».

En el mateix sentit, el cònsol menor de la parròquia laurediana, Julià Call, va assegurar que la solució satisfà a «tots els veïns i propietaris». Es tracta, segons va posar en relleu, «d’una actuació amb la qual feia anys que tothom pensava però que ningú es decidia a tirar endavant».Tal com va exposar el ministre d’Ordenament, feia 30 anys que no s’actuava a la zona esmentada.



Finalment, el ministre Jover va manifestar que en una darrera trobada amb els representants dels estudiants que va tenir lloc ahir es van comprometre a «seguir en contacte» en cas de qualsevol altre demanda per poder col·laborar i trobar solucions.

Finalitzats els treballs d’enderroc / Pel que fa als treballs d’enderroc del camp de futbol d’Aixovall, Torres va explicar que ja han finalitzat i que s’han dut a terme dins del termini i el pressupost previst.