Liberals demana per l’organització de la Policia

El conseller liberal, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura amb l’objectiu de saber quina és la distribució dels efectius policials i amb quins recursos compta el Cos de Policia per atendre les necessitats de seguretat del país. Concretament, el conseller sol·licita que se li faci arribar l’organigrama de la Policia, amb quins efectius compta globalment i quins estan disponibles, així com quants efectius destina el cos a cada divisió, àrea, unitat i grup policial.



La demanda d’informació també inclou la petició d’una relació dels agents i hores de feina destinades durant els anys 2015 i 2016 a tots i cadascun dels grups del Cos de Policia. En aquest sentit, el grup liberal recorda que «actualment la Policia compta amb més d’una trentena de grups d’acció que comprenen temàtiques tan diferents com delictes tecnològics, fronteres, blanqueig de diners, TEDAX, seguretat nacional o accidents de trànsit, a tall d’exemple».



Una altra de les qüestions adjuntes en la demanda és la presència policial al carrer. El parlamentari del Grup Liberal reclama que se li faci arribar el «detall de les patrulles de la unitat de seguretat ciutadana que hi ha cada dia pel carrer». El text entrat a Sindicatura afegeix també els reciclatges i formacions fetes durant els anys 2015 i 2016, que s’especifiqui si el Cos de Policia ha hagut de tancar o minvar els horaris d’atenció o serveis d’alguns grups o departaments i quines alternatives s’ofereixen en cada cas, així com les necessitats de cada grup policial per assolir l’òptim operatiu.

Naudi exposa que «la informació sol·licitada ha de permetre analitzar com s’organitza el Cos de Policia i poder copsar les necessitats actuals i futures d’aquest».