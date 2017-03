La Policia deté tres homes per agressions físiques

La Policia va detenir la setmana passada tres persones per agressions físiques, una de les quals va ser a la parella. Així, un home resident de 35 anys va ser detingut a Erts aquest diumenge a les dues de la matinada com a presumpte autor d’una agressió física a la seva parella al domicili comú.

També diumenge, a un quart de quatre de la matinada, un turista de 43 anys va ser arrestat per agredir en un hotel de la capital un altre client i acompanyat de l’autor dels fets, que va resultar ferit. Així mateix, dimecres al Pas de la Casa, la Policia va detenir un turista de 37 anys que va ser controlat en un domicili on també hauria agredit físicament un altre home. Durant la intervenció, a més, els agents van veure que estava en possessió d’11 grams d’haixix i 4 dosis d’LSD, per la qual cosa se l’acusa d’un delicte contra la salut pública. També per aquest delicte la Policia va arrestar diumenge, a Soldeu, un turista de 23 anys que portada 0,4 grams d’MDMA.



D’altra banda, dimarts va ser detingut un resident de 23 anys per conduir amb una taxa d’alcohol d’1,28 grams per litre d’alcohol, després d’un accident amb danys materials.



Finalment, el dimecres a les 13.10 hores del migdia a la parroquia d’Escaldes-Engordany va ser detingut un home resident de 70 anys com a presumpte autor d’uns delictes d’amenaces, en compliment d’una ordre de detenció judicial.