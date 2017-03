Gutiérrez torna al podi amb un tercer lloc en un eslàlom FIS

Mireia Gutiérrez va tornar a pujar al podi ahir a l’estació austríaca de Lech am Arlberg, on es van disputar dos eslàloms de categoria FIS. L’andorrana, que està centrada en la Copa del Món i la d’Europa, no acabava entre les tres primeres des del setembre, durant la gira de pretemporada per terres sud-americanes. En aquests cinc mesos d’interval no havia disputat més que un eslàlom FIS i ahir no va desaprofitar la oportunitat de tornar a fer-ho i rebre una sempre benvinguda onada de moral.



Gutiérrez va signar la tercera posició amb una marca d’1.39.80, a més de segon i mig de la guanyadora, la corredora local Marie-Therese Soprer, després d’una primera mànega a la qual va aconseguir el tercer millor registre i una segona amb el sisè. Amb tot, no va poder millorar la seva puntuació en la seva especialitat ja que va obtenir 22,9 quan la seva mitjana és de 12,99.

Pitjor resultat, millor puntuació / La primera espasa de l’equip femení de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tampoc va poder millorar punts en el segon eslàlom, al qual tot i finalitzar la cinquena després de fer el segon millor crono a la primera mànega, va acabar a tan sols 1.18 de la primera, l’austríaca Katharina Liensberger, que li van reportar 19.84 punts. En acabar la jornada d’ahir, l’andorrana estava orgullosa per com li havia anat la competició a Lech am Arlberg: «Perseverança: esforç continu per quelcom tot i les dificultats, el fracàs o l’oposició. Pas a pas. El treball dóna els seus fruits», va escriure en anglès al seu compte de twitter.



La resta de l’equip femení de la FAE hi era a Are (Suècia), on afronta durant tota aquesta setmana, juntament amb alguns integrants de l’equip masculí, els Campionats del Món júniors. Ahir era el primer torn dels entrenaments oficials de descens. Cande Moreno i Carmina Pallàs van fer el mateix temps, 1.12.85 –a dos segons de la primera–, i van obtenir la 27a posició. En la categoria masculina l’andorrà més ràpid va ser Kevin Courrieu amb un 23è lloc i Matias Vargas va ser el 48è a 99 centèsimes del seu company.



Avui està previst un segon entrenament de descens i la cursa està programada per demà.