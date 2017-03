Titulars dels comptes embargats pel 'cas Landstreet' demanen el desbloqueig a la Batllia

A finals del mes de febrer, la batlle que instrueix les diverses causes relacionades amb Banca Privada d’Andorra (BPA), Canòlic Mingorance, va dictar un aute en el qual s’ordenava a les entitats bancàries del Principat que bloquegessin de manera immediata els comptes corrents de 129 persones físiques i jurídiques que van rebre pagaments de la societat panamenya Landstreet, la caixa B de BPA. La mesura va afectar tant als comptes que havien ingressat directament una retribució provinent de la societat panamenya com als comptes de les persones que hi tenien algun tipus de relació. És a dir que es van bloquejar també comptes d’altres entitats bancàries del Principat que no havien rebut directament diners de Landstreet però que el nom del titular tenia alguna relació amb l’empresa que sí que l’havia rebut, ja fos perquè n’eren propietaris o perquè en tinguessin poders.



Diverses d’aquestes persones han decidit recórrer la decisió de la batlle per tal de recuperar els diners bloquejats. Per fer-ho, els titulars dels comptes afectats han de demostrar que mantenien una relació mercantil amb l’entitat i que van rebre els pagaments com a contraprestació d’uns serveis. Segons fonts consultades per EL PERIÒDIC, amb aquesta documentació els afectats poden demostrar que els pagaments són lícits i legals i que ells no havien de perquè conèixer que els diners que rebien provenien de la societat panamenya, ja que eren prescriptors de BPA.

El procediment a seguir / Per recórrer l’aute d’embargament dictat per la batlle, els titulars dels comptes han de dirigir-se a la Batllia per notificar-ho. A partir d’aquest moment, disposen de cinc dies per presentar el recurs acompanyat de la documentació que acrediti que la remuneració rebuda era per la prestació d’un servei concret i que, per tant, no hi havia intenció de blanqueig de capitals. Un cop fet aquest pas, la Batllia és qui ha d’estudiar la fiabilitat de la documentació presentada i si procedeix o no a desbloquejar els comptes embargats. Es desconeix de moment, però, el nombre de comptes que ja s’han desbloquejat.



En aquest sentit, les fonts consultades van indicar que, una vegada més, la majoria de persones afectades no resideixen a Andorra, per la qual cosa molts encara no s’han adonat del bloqueig, i van lamentar que, de nou, «es pressuposi que tothom es culpable mentre no es demostri el contrari i no a la inversa».

Investigació a Landstreet / Canòlic Mingorance investiga la societat panamenya Landstreet per presumpte abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la CASS, blanqueig de diners i falsejament de comptes socials.



En principi, Landstreet va ser creada per pagar les primes del fons Dolphin. La batlle però, considera que hi ha prous indicis per pensar que la societat es va fer servir amb altres finalitats i, per tant, per obrir una investigació. Segons s’afirma a l’aute, la societat s’hauria fet servir per dur a terme pagaments milionaris de sota mà mitjançant factures falses.



En la darrera decisió de la batlle instructora del cas de bloquejar els comptes relacionats amb Landstreet, es van retenir un total de 46.637.257,76 euros. Una quantitat que coincideix exactament amb la que els afectats van rebre.