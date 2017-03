Notícia Sant Julià combat l’eruga processionària amb drons S’ha fet un tractament de 100 hectàrees de zones de bosc L’helidron utilitzat per a les operacions de tractament. Autor/a: COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

La conselleria de Serveis Públics del Comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa diferents intervencions per combatre l’eruga processionària del pi. Després de fer tractaments preventius durant el mes de desembre mitjançant un canó micropulveritzador en zones accessibles amb vehicle, també s’han fet servir drons lleugers i la setmana passada es va utilitzar un helidron de llarga distància per arribar a les zones de més difícil accés.



Amb aquest aparell, tal com ha informat la corporació laurediana, s’aconsegueix cobrir molta més superfície que amb drons lleugers, ja que disposa d’un radi d’actuació de fins a 500 metres i permet cobrir quatre hectàrees per cada vol. Es va tractar una superfície aproximada de 100 hectàrees, al llarg de 17 quilòmetres d’accessos i punts de tir elevats: Coll de la plana a Aixirivall, Coll Jovell a la Peguera, Collet sobre Sant Martí a Certers, Serrat de Sant Romà a Auvinyà, Coll de Jou i Coll del Rep a la Moixella, segons informa l’ANA.



Paral·lelament, es van tractar al voltant de 35 hectàrees d’Aixirivall, Canòlich, Certers, Fontaneda, Juberri i Nagol amb un dron lleuger i un sistema nebulitzador. Aquest aparell de curta distància permet actuar en zones de petita superfície i a uns 200 metres del punt d’accés.



En una segona fase, la setmana passada es va incidir amb un helidron de llarga distància en diferents zones amb problemes d’accessibilitat. En concret, es va fer un test al Solà de Fontaneda, Mossers i les Pardines. Com que l’autonomia de l’aparell és més elevada, entre 8 i 10 minuts per vol, i com que aconsegueix una major velocitat, permet arribar molt més lluny que amb el dron de curta distància, entre 400 i 500 metres de radi d’actuació i unes quatre hectàrees per vol.



Durant l’estiu, es farà un seguiment de l’activitat de l’eruga processionària del pi en els boscos lauredians amb trampes de feromones. Després, entre setembre i octubre, es preveu tornar a fer tractaments preventius. De fet, el comú ha informat que un dels seus objectius és treballar en la conservació i millora del Medi Ambient subratllant la importància dels boscos i de la natura.