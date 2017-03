Els comuns volen endurir la llei contra la venda d’alcohol a menors

Els cònsols majors i menors dels set comuns es van trobar ahir a Andorra la Vella per celebrar una reunió de comuns ordinària. Durant aquesta jornada, es va posar sobre la taula la problemàtica dels aldarulls nocturns i el consum d’alcohol entre menors.



Segons va detallar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, des de les corporacions es demanaran «accions» a l’Executiu perquè s’«endureixin» les lleis de venda d’alcohol a menors i el consum a les vies públiques.



Tanmateix, Marsol va especificar que es mirarà d’unificar l’hora de tancament de les festes majors de les set parròquies. «Posarem una hora màxima per realitzar les activitats», i a partir d’aquesta, no es podran realitzar esdeveniments o tenir la música a les places. Amb aquesta mesura, es preveu «amenitzar» la convivència ciutadana i evitar aldarulls a altes hores de la nit.



Tot i això, Marsol va especificar que els problemes d’adolescents o menors beguts no regeix només en les festes majors, se’n produeixen «gairebé cada cap de setmana». A més, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Vila, va matisar que a banda d’intentar reduir els aldarulls el màxim possible, també es vol «conscienciar de les conseqüències» de beure quan s’és menor i de fer-ho en la via pública.

Cens caní d'ADN / Durant la reunió de cònsols es va parlar també del cens caní per ADN que s’està elaborant. Marsol va especificar que el plec de bases ja està «pràcticament enllestit» i que tan sols falta acabar de decidir si el concurs el convocaran els mateixos comuns o el Govern.

Per ara, està previst poder publicar el plec de bases el mes que ve per adjudicar, per una banda, l’actualització del cens caní, i per una altra, l’empresa que haurà de fer les proves d’ADN als gossos per poder aplicar les sancions corresponents.

Llei de funció pública / D’altra banda, la ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa, Eva Descarrega, va aprofitar la reunió de cònsols per reunir-se amb les corporacions i presentar-los l’enquesta feta als funcionaris en el marc de la reforma de l’administració.



En aquest sentit, els cònsols consideren que els set comuns haurien de poder premiar els treballadors que fan bona feina. Al respecte, Vila va puntualitzar que hi ha funcionaris que haurien de cobrar més «perquè treballen molt i fan molt bona feina, però de vegades també en veiem d’altres que ens costa entendre el que els estem pagant i quina feina ens estan aportant».



Altres aprovacions / Durant la trobada també es va aprovar que Crèdit Andorrà sigui l’encarregat de continuar gestionant el patrocini del Carnet Jove. Així com que es buscarà un mateix programa informàtic de recursos humans per als set comuns, perquè –segons va detallar Marsol– els que tenen actualment les corporacions estan «desfasats».