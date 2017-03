L’USdA denuncia irregularitats en Ambulàncies del Pirineu

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va presentar ahir una denúncia davant del Servei d’Inspecció de Treball posant de manifest «tot un seguit de presumptes irregularitats que afecten el col·lectiu de Tècnics de Transport Sanitari de l’empresa Ambulàncies del Pirineu».



Un dels incompliments més «flagrant» que mostra la denúncia és la «superació del límit màxim de treball fixat en l’acord col·lectiu en còmput setmanal». En aquest sentit, l’USdA destaca que ha tingut coneixement que fins a finals de l’any passat era habitual que els tècnics de l’empresa esmentada superessin «abastament» el límit de 60 hores setmanals. Així com que des de l’empresa s’intenta «amagar aquest excés de jornada setmanal disgregant les hores de treball efectiu corresponent als serveis de transport que els hi venen derivats del SAAS d’aquells altres que contracta directament la societat sota la denominació de ‘privats’».



Segons l’USdA, dilluns passat es van reunir els responsables d’Ambulàncies del Pirineu amb els tècnics de transport sanitari de la mateixa empresa per expressar-los la voluntat de crear una segona societat, «amb la finalitat d’eludir la Llei respecte les limitacions màximes de temps de treball» i amb la voluntat d’«alternar» l’activitat dels tècnics entre les dues empreses (l’actual i la de nova creació), per crear així l’aparença que el conjunt de l’activitat es realitza no per compte d’una, sinó per compte de dues empreses independents».



En la denúncia de l’USdA també es detalla que –en «nombroses ocasions»– l’empresa d’ambulàncies no ha «respectat ni respecta el descans mínim obligatori de 12 hores seguides entre dues jornades consecutives de treball». Per exemple, «en ocasions, els mateixos tècnics de transport sanitari que arriben a Andorra després d’un trasllat extern (com Barcelona) són activats novament només arribar al Principat per a fer-se càrrec d’un altre trasllat a l’estranger (com Barcelona o Toulouse), sense pràcticament descans». Aquestes situacions han derivat en l’acumulació de «14, 15 o 16 hores de treball seguides, la major part de les quals de conducció».



A banda, l’USdA denuncia que l’empresa comentada ha creat dues sotcategories per a tècnics de transport sanitari «a la pràctica fictícies» i que dita creació te «com a únic objecte possibilitar la contractació de nou personal d’idèntica qualificació als treballadors actuals a un salari inferior». Amb aquesta mesura, «no s’estan respectant les condicions acordades col·lectivament amb els treballadors», ja que es passa d’oferir el mateix salari per a tots (de 1.490,89 euros) a fer una sotcategoria amb salari mensual de 1.269,84 euros.