ERC deixa de formar part del govern del Consell Comarcal

El grup comarcal d’ERC al Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha decidit sortir de govern de l’ens supramunicipal. En una reunió celebrada amb militants, consellers comarcals i alcaldes de la comarca, el vicepresident del Consell Comarcal, Francesc Viaplana, va expressar la intenció de dimitir d’aquest càrrec. Finalment, la decisió –que es va adoptar per unanimitat dels assistents– va ser la de que tot el grup comarcal d’ERC deixés de formar part del govern d’aquesta institució.



Els motius que han portat al grup a prendre la decisió són diversos. Per una banda, es discrepa d’algunes maneres de fer del president. Tot i que es considera que en una institució presidencialista, com és el Consell Comarcal, «potser aquestes maneres de fer són les habituals, però aquestes, en tot cas, no són compartides per la formació republicana».



Les discrepàncies no fan referència a l’acció de govern, i des d’ERC es vol reconèixer la «bona feina» que es fa des de moltes àrees. Tampoc són discrepàncies personals amb el president, més aviat, «són desavinences en el dia a dia de la política, com la manera d’entendre un govern de 16 consellers comarcals, del que se’n podria treure molt més rendiment».

Mancomunació / La formació entén el Consell Comarcal com un punt de «mancomunació de serveis pels municipis», funció que es reconeix que es fa, però considera que cal disminuir el volum polític de la institució, i per aquest motiu, i un cop conegut de primera mà durant aquest any i mig, ERC no vol continuar participant-hi.



Aquesta postura es va defensar nítidament durant l’assemblea celebrada a Tremp, on es debatia el futur dels governs locals.

Entrada d’ERC al Govern / L’entrada al govern del grup d’ERC al Consell Comarcal va ser motivada degut a que totes les alcaldies de la comarca van recaure en les passades eleccions municipals a ERC o CiU, i es considerava doncs, que seria «beneficiós» per a la totalitat dels municipis de la comarca que l’ens fos governat per ambdues formacions. Però després d’un any i mig de govern, «i de conèixer el dia a dia del funcionament polític d’aquest ens», la formació republicana ha decidit sortir-ne.