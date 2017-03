Czerapowicz s'identifica amb l’estil de joc de la Lliga Endesa

Va ser presentat el 23 de febrer passat i no fa ni dues setmanes que gaudeix de la seva nova vida al Principat. Chris Czerapowicz, l’ala-pivot suec nacionalitzat estatunidenc que ha aterrat a la Lliga Endesa provinent de la lliga polonesa, només té paraules bones per definir la seva nova llar: el BC MoraBanc Andorra.



Czerapowicz arriba per tapar el forat del lesionat Nacho Martín. És conscient de què no pot aportar la veterania i experiència del seu nou company d’equip, però sí il·lusió i ganes d’aprendre. Perquè només ha disputat dos partits a la segona millor lliga del món i ahir va admetre que es tracta d’una competició «amb massa canvis importants» respecte a la polonesa. «Aquí has d’estar molt més segur del que fas a la pista. Has de ser més enèrgic, ràpid i tenir seny», va assegurar.



El suec admet que el tipus de joc del bàsquet espanyol li va bé per a les seves característiques. «Espero que em beneficiï, sí. M’agrada córrer i tirar de tres». Justament el que vol Peñarroya dels seus pupils en els atacs: possessions curtes amb transicions ràpides. Amb tot, és conscient de que ve d’una lliga menor sap que cal un temps d’adaptació: «En aquest tipus d’equips és difícil el repte d’entrar en la dinàmica tan d’hora però l’equip i el cos tècnic m’estan ajudant a entrar en joc i entendre tot de la manera més ràpida possible».

Set punts contra el Manresa / Els minuts del ‘35’ del MoraBanc a la pista també estan anant en progressió, tot i que només ha jugat dos partits. En el debut a la pista de l’Obradoiro va jugar 5 minuts amb una actuació desapercebuda. Cap punt amb un intent de dos, un rebot defensiu i dues faltes comeses per acabar amb una valoració de -2. Al segon, se’l va veure més integrat i els seus números van ser més que dignes: set punts, un rebot ofensiu, dues assistències i una recuperació per acabar amb un 9 de valoració. «En el darrer partit m’he sentit més còmode i al primer... És cert que vaig tenir pocs minuts però és el que esperava, tot era nou per a mi», va valorar. L’única taca fins ara és precisament en el seu punt fort: ha provat fortuna des del triple tres vegades i cap d’elles li ha entrat. Sigui com sigui, s’ho mira amb paciència, modèstia i ganes d’aprendre. Ell està a gust i ara per ara, el MoraBanc també està complint totes les seves expectatives: «Arribar i jugar entre 15 i 20 minuts està bé. Haig de lluitar per tenir més energia i poder ser un més al vestidor».



Hi ha una gran similitud entre l’equip que dirigeix Peñarroya i el Miasto Szkla Krosno al qual jugava Czerapowicz: són clubs relativament nous a la màxima divisió de les seves respectives lligues i estan sent una de les grans sorpreses de la competició, lluitant per ser entre els vuit primers. El suec considera que per als tricolors encara és d’hora per opinar sobre l’objectius d’entrar als play-off, però també creu que hi ha un equip fort i equilibrat: «Si continuem com fins ara, és definitivament possible», es va mullar.

Encantat amb el país i l’afició / A nivell personal, el nou inquilí del vestidor del MoraBanc també ha vist complertes les seves expectatives: «M’agrada la natura i les muntanyes. Hem sortit tot l’equip a sopar i el menjar és molt bo. M’agrada la ciutat, el carrer principal sobretot, la seva gent...». I tampoc es va oblidar de la seva nova afició, que va conèixer dissabte al Poliesportiu: «L’atmosfera va ser fantàstica , m’ho vaig passar genial. El públic va estar animant tota l’estona i ens va donar energia per remuntar».