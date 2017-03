Grandvalira ho té tot a favor per assolir els 200 per hora

La Federació Internacional d’Esquí ha concedit a Grandvalira totes les demandes per a la seva cita de Copa del Món de quilòmetre llançat perquè es puguin assolir per fi els 200 km. per hora a l’estació andorrana en la que serà la setena temporada al calendari d’aquesta disciplina tan peculiar. Després de molta consulta amb els corredors , l’estació que dirigeix Alfons Torreño sap que a l’abril és quan la neu és més lliscant i per això va demanar acollir les finals, que seran després de Setmana Santa.



Nadal Antor, director tècnic de la prova andorrana, va explicar ahir que al gener i febrer, dates habituals a les quals es celebrava en les edicions anteriors, «era massa freda, molt abrasiva», i per això no es podien assolir les velocitats previstes. «A primavera el sol atova més la neu i es fa més ràpida. A veure si podem superar els 200 km. per hora».



La preparació de la pista no variarà en res. «Tècnicament ja està a punt», va avançar Nadal. Aquest any Grandvalira té neu i temps suficient per treballar en la compressió i per instal·lar la torre i la rampa a la sortida, els altres dos grans ingredients per deixar petit el rècord de velocitat registrat al domini andorrà fins a dia d’avui, propietat de l’austríac Klaus Schrottshammer des del 2015 i xifrat en 185,19 km./h.

Assaig per als globus de vidre d’alpí / Que Grandvalira aculli les finals de la Copa del Món de km. llançat, que són tres proves en tres dies, significa que també farà l’entrega de trofeus al campió, representat amb un globus de vidre similar al que s’entrega al millor de la disciplina d’alpí. Serà, doncs, el millor assaig de cara a les finals femenina del gran circ blanc que la FIS ja ha concedit a Grandvalira al 2019.



Un dels veterans del circuit, l’espanyol Ricardo Adarraga, va ser convidat ahir a l’acte de presentació i va deixar l’estació andorrana pels núvols: «A nivell organitzatiu és la millor seu», va assegurar el corredor, «i penso que des del 2011 que Andorra va entrar al circuit és impressionant tot el que ha après en tots els aspectes. Venir aquí és un valor segur». A més, va deixar clar que la pista Riberal –l’escenari de competició– és perfecta per iniciar-se en aquesta disciplina: «Sempre està ben preparada i és ràpida i segura».

Favorit imprevisible / L’italià Ivan Origone és el defensor del títol. Adarraga el posa en les travesses per revalidar el títol juntament amb el francès Montes i l’austríac Kramer. Ell mateix es veu amb possibilitats de lluitar per entrar al top-ten, però en tot cas, deixa clar que és difícil fer pronòstics: «Hi ha un grup de quinze corredors que estem molt a prop els uns dels altres».