Irineu Esteve lidera la Copa d'Europa d'esquí de fons

Irineu Esteve lidera la classificació de la Copa d’Europa amb 415 punts a falta d’una prova per al final, després de la quarta i la vuitena posició que va aconseguir el cap de setmana passat a St Ultrich (Àustria). Serà en aquest mateix país, però a l’estació de Seefeld, on es disputarà la competició final del campionat continental, del 17 al 19 de març. Per darrere de l’andorrà hi ha els italians Giandomenico Salvadori amb 392 i Sergio Rigoni amb 388.



En esquí alpí, ahir es va disputar la segona jornada dels entrenaments per al descens que es disputa avui dels Mundials júniors d’Are. En categoria femenina, Carmina Pallàs va fer el 26è millor a 2.84 de la més ràpida i Cande Moreno no ha acabat la baixada. En la masculina, Matías Vargas va ser el 40è a 2.11 del millor temps i Kevin Courrieu no va acabar.

Marín viatja a Sierra Nevada / Per acabar, en surf de neu, Lluís Marín s’ha desplaçat a Sierra Nevada, on hi ha els Mundials de boardercross. L’andorrà entrenarà demà i acabarà de decidir la seva participació després de la caiguda que va patir a la Molina que li ha provocat una luxació a l’espatlla dreta per la qual es descarta que hagi de passar pel quiròfan.