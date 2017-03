Notícia Un 56% dels ciutadans faria ús de les bicis almenys un cop per setmana El Govern implementarà una xarxa de 50 bicicletes elèctriques repartides en 15 punts Una ciutadana circula amb una bicicleta elèctrica per la parròquia d’Escaldes-Engordany. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’enquesta realitzada pel Govern per conèixer l’interès de la ciutadania per disposar d’un servei de bicicletes elèctriques compartides indica que un 56% dels enquestats faria ús d’aquest mitjà de transport almenys un cop per setmana. Concretament, un 30,4% diu que en faria un ús diari o com a mínim cinc dies per setmana i un 25,9% ho faria algun dia entre setmana. D’altra banda, un 7,6% manifesta que seria un usuari ocasional durant l’any i un 36,1% assegura que no l’utilitzaria. D’aquests, un 86% canviaria d’opinió si el Principat disposés d’un carril bici. Una condició sobre la qual l’Executiu ja està treballant, segons va indicar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que, juntament amb l’assessor del ministeri, David Astrié, van presentar ahir el projecte.



Astrié va explicar que el projecte es vol posar en marxa amb una cinquantena de bicicletes elèctriques repartides en 15 punts del territori, tot i que es prioritzaran les parròquies centrals per ser on més usuaris hi hauria. Amb tot, seran els comuns qui d’aquí un mes donaran el seu punt de vista sobre les ubicacions de les estacions per acabar de concretar-les. La calendarització del projecte, per tant, preveu que el mes d’abril es coneguin els punts exactes de les instal·lacions i que de cara al juny o juliol es licita la concessió. Per tot, Calvó preveu que el servei sigui una realitat el 2018.



A més, el projecte preveu que, bé en una primera fase o més endavant, també s’incorporin una dotzena de cotxes elèctrics compartits. En aquest cas, el 57,2% dels enquestats diu que en faria ús. El Govern vol que tot plegat s’ofereixi com un servei multi-modalitat amb una única targeta que permeti accedir a qualsevol transport de la xarxa, ja sigui un autobús, un vehicle elèctric o una bicicleta elèctrica.



El cotxe, el vehicle més utilitzat / L’enquesta, que s’ha realitzat a prop de 800 persones, també facilita dades sobre els hàbits de mobilitat de la ciutadania. Així, els resultats mostren que el cotxe és el vehicle més utilitzat, que el transport públic s’utilitza poc, que no hi ha el costum de compartir cotxe i que la societat andorrana mostra una elevada sensibilitat mediambiental, encara que els hàbits de mobilitat no ho reflecteixin. Més detalladament, l’enquesta exposa que el 85,7% dels preguntats té cotxe, el que significa que a cada llar hi ha una mitjana d’1,7 cotxes. També s’extreu que el 26,3% dels enquestats té moto, el 42,9% té també bicicleta tot i que el seu ús és molt residual i només un 1,8% en disposa d’una elèctrica.



el preu del servei / Pel que fa al preu que els usuaris estarien disposats a pagar per utilitzar el servei, la meitat dels enquestats diuen que estarien disposats a pagar una quota anual de 60 euros més un cost addicional per cada ús. També destaca que una part important preferiria pagar més anualment a canvi de tenir tarifa plana i no haver de pagar per cada ús.



Amb tot, el preu encara no està tancat, ja que l’haurà de decidir l’empresa que guanyi la licitació. La intenció de Govern és, de totes maneres, que el plec de bases marqui un preu màxim perquè els ciutadans facin ús del servei. De totes maneres, no descarten que finalment calgui una aportació pública encara per quantificar.