Notícia SDP alerta del «deteriorament» de les relacions amb França La formació creu que pot afectar a les negociacions amb la UE

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) alerta que el tancament del consolat francès i la proposició de llei de limitar a dos els paquets de tabac que cada persona pot passar per la frontera francesa sense la necessitat de pagar drets ni taxes duaneres demostren un «deteriorament» de les relacions d’Andorra amb el país veí del nord. «Són un degoteig de notícies que mostren que s’estan agreujant els desequilibris entre els veïns del sud i del nord», va opinar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi.



Els progressistes dubten que l’Executiu no conegués abans cap de les dues decisions franceses i acusa al Govern «d’explicar només el que convé». «Ens sorprèn que si tan bones són les relacions com se’ns diu ni el Govern ni el grup demòcrata no conegués la proposició de llei», va remarcar Naudi.Així mateix, també va criticar que «tenim un ministre que hi és però no hi és», referint-se al fet que el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ja va anunciar la seva decisió de deixar el càrrec malgrat que de moment encara no té substitut. «Les relacions amb França no passen un bon moment o no estaríem així», va sentenciar.



Tot plegat, a parer del conseller progressista, no ajuda a mantenir el suport dels francesos en l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) i únicament comporta «més nuvolosa» en el procés. Una situació que s’hagués evitat «si el Govern hagués informat a les institucions franceses correctament sobre el procés d’acostament amb Europa». En qualsevol cas, SDP creu que aquestes «pressions», contràries a l’Acord Duaner, deixen Andorra en una «situació delicada» en el procés de negociació amb Europa. Una situació que, a més, es podria «agreujar» amb el resultat de les eleccions que se celebraran properament a França, tal com va alertar Naudi.



Transferències i competències / D’altra banda, el conseller general per SDP també va criticar que el Govern hagi dut a terme l’acord sobre les transferències i les competències únicament amb els comuns i sense comptar amb l’opinió del Consell General. Malgrat que durant aquest mes de març es presentarà la proposta també als consellers, Naudi creu que s’hauria d’haver consensuat entre les tres bandes des d’un bon inici.

Al seu entendre, primer calia establir les competències de cada institució i a partir d’aquí decidir la quantitat de les transferències.