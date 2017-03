Notícia La France s’enfuit? L’ambaixadora rebutja opinar sobre les relacions entre els dos estats en l’acte d’inauguració del nou local de l’Aliança Andorrano-francesa L’ambaixadora francesa Jocelyne Caballero, ahir en l’acte de l’Aliança Andorrano-francesa, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Les bones relacions entre França i Andorra estan en entredit. Mentre el copríncep francès sortint, François Hollande, ha manifestat que la República dona tot el seu suport al Principat en les negociacions d’aproximació amb la Unió Europea, un grup de diputats francesos ha entrat a l’Assemblea Nacional una Proposició de llei en què reclama reduir a una desena part la franquícia de tabac que es pot passar per la duana francoandorrana. Liberals d’Andorra i SDP consideren que les relacions entre Andorra i França estan «deteriorades» i fa pocs dies s’ha anunciat el tancament del consolat francès, un cop per als residents gals.



Tot i això, l’Aliança Andorrano-francesa gaudeix de bona salut, sobretot per la part francesa, que ahir va inaugurar les noves dependències a la Baixada del Molí, 8. L’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, va assistir a l’acte i va declinar opinar sobre els últims afers que afecten les relacions bilaterals entre els dos països. Amb tot, va admetre que entitats com l’Aliança ajuden a apropar les dues cultures: «L’Aliança francesa és una xarxa mundial, associativa, de dret local, és a dir, que són entitats creades en el territori que les acull, per tant, és tan andorranes com francesa. L’Aliança és un mitjà, efectivament, privilegiat de promoure la llengua i la cultura franceses».



Sobre el nou local ocupat per l’entitat, Caballero en va dir que li ha de permetre «ser més visible, de tenir un lloc de treball, de disposar d’una sala per les trobades i desenvolupar les seves activitats, una aula per a l’alumnat. Ha fet un salt qualitatiu», va concloure.



L’Ambaixada de França a Andorra programa cada any una àmplia Temporada cultural francesa i la llengua francesa és vehicular a l’Escola Andorrana. Amb tot, quant a les relacions comercials, França ha perdut pes.