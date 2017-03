Notícia Gili reclama informació dels projectes fets per Martí la consellera general considera que «subsisteixen molts dubtes ètics» sobre l’actuació de Martí La consellera Rosa Gili. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili, ha fet una nova demanda d’informació vinculada a les activitats com a arquitecte realitzades pel cap de Govern, Toni Martí, quan era cònsol major d’Escaldes-Engordany.



La parlamentària vol tenir accés a diferent documentació sobre les obres de rehabilitació de l’antic hotel Europa, la còpia de la sol·licitud de llicència d’obres, la resolució d’atorgament o la fitxa amb les dades tècniques de l’obra. Tot i això, en la demanda, Gili també amplia la petició d’informació a qualsevol altra obra que pogués dur la signatura de l’ara màxim responsable de l’executiu.



Gili defensa que és «important tenir aquesta informació», tot posant en relleu que el que hi ha per part del PS «és sempre una voluntat de transparència». En aquest sentit, la consellera general considera que «subsisteixen molts dubtes ètics» sobre l’actuació de Martí.