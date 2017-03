Notícia Liberals pregunta per la «renúncia» de l’Acord Duaner El grup parlamentari vol que el Govern expliqui les raons per les quals «ha acceptat la possibilitat de renunciar a mantenir l’acord duaner del 90 El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat. Autor/a: TONY LARA

El Grup Parlamentari Liberal vol que el Govern expliqui les raons per les quals «ha acceptat la possibilitat de renunciar a mantenir l’acord duaner entre la Unió Europea i Andorra del 1990 mentre que Mònaco –present a la mateixa negociació per l’Acord d’Associació amb Europa– mantindrà l’acord duaner que té amb França».



Aquesta és la primera pregunta d’un seguit de qüestions que el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, ha entrat a Sindicatura perquè siguin respostes de forma escrita per part del Govern.



Les preguntes se centren en aspectes tècnics de la negociació que poden tenir «importants conseqüències» per al Principat, tant a escala interior com en la forma que es relaciona amb la Unió Europea.