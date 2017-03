La Purito 2017 supera el miler d’inscrits en menys de dos mesos

La Purito 2017 va obrir inscripcions el 19 de gener passat i en menys de dos mesos ja ha superat la meitat del límit. Més d’un miler de cicloturistes han formalitzat la seva participació tot i que encara falten cinc mesos, cosa que ha aixecat la sorpresa del propi Joaquim Rodríguez «perquè és una prova d’una gran duresa a la qual la gent ha de venir ben preparada».



Tot i que d’entrada l’organització havia fixat el sostre de corredors en 2.000, finalment ha incrementat la xifra a 2.200, vist que «estem anant a un millor ritme que al 2016», any en el qual es van arribar al 2.147 inscrits –«si no haguéssim tallat l’aixeta hauríem arribat als 3.000 segur», va comentar llavors l’ambaixador de l’equip Bahrein. Finalment van aparèixer a la línia de sortida uns 1.900, superant així els 1.122 de la primera edició.



És evident que la Purito va a més i per això fa dos anys que es va posar en el punt de mira d’Andorra Turisme, que aportarà per a l’edició del 2017 la mateixa partida econòmica que l’any passat –30.000 euros– perquè quadra a la perfecció amb la seva política: «És un esdeveniment esportiu ideal per atraure gent i també per vendre la marca Andorra», va justificar Betim Budzaku.

Deu països representats / Hi ha fins a deu nacionalitats dins el miler de persones que han fet la inscripció. Brasil, Portugal, Espanya, França, Gran Bretanya, Itàlia, Suïssa, Holanda, Bèlgica i Andorra tindran representació. Entre ells no faltaran els famosos. Purito vol mantenir el tamborineig sobre qui serà el convidat estrella que agafarà el relleu de l’italià Claudio Chiappucci però també va avançar d’altres de renom com el campió del Tour 2006, Òscar Pereiro Joseba Beloki, Joseba Beloki o el medallista olímpic a Río en BTT José Antonio Hermida.



També s’esperen coneguts d’altres esports com va succeir l’estiu de l’any passat amb el pilot de Fórmula 1 Roberto Mehri. Qui sap si els pilots de MotoGP Aleix i Pol Espargaró, residents al Principat i amb els quals l’exlíder de Katusha ha compartit en els darrers anys unes quantes jornades d’entrenament.

La Purito Kids per als més petits / La Purito ha decidit suprimir per a la tercera edició la cronoescalada dels Cortals d’Encamp per donar entrada a la Purito Kids per als més petits, que es disputarà el dia abans, el 5 d’agost: «Tinc dos fills i és molt maco veure els nens emocionats quan han de disputar una competició així que hem pensat en donar-los cabuda a ells també», va assegurar Purito. També permetrà que gaudeixin de la Purito famílies senceres. «Per a ells farem un recorregut urbà per Encamp», va avançar, «i també crearem una zona de jocs i una sèrie d’accions per garantir la diversió».











Competeix en BTT per diversió després de la retirada



Ja retirat del ciclisme professional de ruta, Purito gaudeix ara de la bicicleta des d'un altre vessant. El ciclista de Parets del Vallès ha provat ara de competir en proves de BTT, però segons assegura, ho fa per diversió. La setmana passada, per exemple, va anar a l'Andalusia Bike Race, que consta de sis etapes. No les va fer totes, però va acabar feliç per l'experiència: «M'ho vaig passar de 'cine'. No anava a competir, sinó a passar-ho bé, que és el que estava buscant: viure un altre ciclisme». Com l'experiència va ser positiva, el resident s'ha apuntat a una altra cursa d'aquest estil, d'una enorme duresa però que també es prendrà com a hobbie. Es tracta de la Cape Epic que es disputarà del 19 al 26 de març a Cape Town (Sud-àfrica). Aquesta compta amb més de 700 km. de recorregut i uns 1.600 metres de desnivell repartits en sis etapes a travessar per tot tipus de terrenys de muntanya. L'any passat s'hi va apuntar l'andorrà Albert Turné, que va finalitzar en la 51a posició després de 34 hores a la bici. No s'ho passaran tan bé els que disputin el recorregut més llarg dels tres dissenyats per a adults, un trencacames important. Seran 145 quilòmetres de recorregut entre Sant Julià de Lòria i Encamp, amb sis ports a superar: Beixalís, Ordino, la Rabassa, la Gallina, la Comella i els Cortals, on hi ha la meta, que no ha variat en res respecte del 2016 i que emula l'etapa de la Vuelta que va passar pel Principat.

També hi ha un segon una mica més suau, amb 80 km de distància, amb la mateixa sortida i arribada però passant per la Rabassa, la Gallina i la Comella.

I per últim hi ha un tercer ja apte per a tots els públics de Sant Julià als Cortals passant per la Comella, amb 28 km de recorregut.