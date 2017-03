Escaldes tornarà a acollir al juny el Europe Qualifier de 3x3

Andorra tornarà a estar al lluny a l’epicentre del panorama internacional del bàsquet 3x3. 21 seleccions nacionals –12 de la categoria masculina i 9 de la femenina– competiran al FIBA Europe Cup Qualifier 2017 que es disputarà els dies 24 i 25 de juny, de nou a la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.



En categoria masculina destaca la presència dos finalistes de l’edició de l’any passat –que van haver de lluitar pel títol al pavelló del Prat Gran a causa de la pluja–, la selecció espanyola, subcampiona, així com la d’Eslovènia que és la defensora del títol. A l’espera de conèixer els llistats definitius de les plantilles, Rússia, Alemanya, Polònia i Israel es perfilen com a principals aspirants a la classificació.



En la categoria femenina, també hi haurà el campió d’Europa 2016, Hongria, i d’altres potències com ara Itàlia, Turquia o Romania que lluitaran per alguna de les 5 places que donaran el bitllet per la fase final del campionat d’Europa 2017.



«El suport del Comú d’Escaldes-Engordany, del Departament d’Esports del Govern, d’Andorra Turisme i de Vall Banc ha estat cabdal per a poder acollir novament aquest esdeveniment», agraeix el director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet, Jaume Tomàs, que l’any passat va alertar que si no hi havia implicació de patrocinis no es podia acollir cap Qualifier més. Aquella alerta va tenir efecte almenys per a aquest any. La FAB, mentrestant, continua buscant més espònsors.