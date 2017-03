Pallàs falla quan ocupava el sisè lloc al descens dels Mundials júniors d'esquí alpí

Carmina Pallàs, la millor exponent de la delegació de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) als Campionats del Món júniors de la modalitat d’alpí que van començar ahir a l’estació sueca d’Are, es va quedar amb la mel als llavis en el descens.





Després dels entrenaments oficials de dilluns i dimarts, als quals no havia aconseguit ni el top-25, ahir en la cursa va començar de la millor manera i al primer parcial va marcar el sisè millor temps. Anava realment ràpida en una pista en un magnífic estat i adequada per a una carrera de velocitat... I el risc va passar-li factura perquè una errada quan no havia completat ni la meitat del recorregut va provocar-li una pèrdua de temps importants i va caure fins la 23a posició final, a més de dos segons de la vencedora, la nord-americana Alice Merryweather.



L’altra representant femenina, Cande Moreno, que a les sessions havia fet un 27è lloc i una sortida de pista, va perdre pistonada a la competició i es va haver de conformar amb la 39a posició, a més de quatre segons de la primera.



En la categoria masculina Kevin Courrien no va competir com a conseqüència d’una caiguda en l’entrenament de dimarts. De la seva banda, Mati Vargas va fer el mateix resultat que dimarts, una 48a plaça a tres segons del primer, el nord-americà Sam Morse.



Avui toca supergegant i també caldrà parar atenció a la Molina, on Lluís Marín es posarà a prova per veure si tot i tenir l’espatlla malmesa, pot disputar la Copa del Món de boardercross.