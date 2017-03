Les transferències tindran present el gruix de població i l’afluència turística

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar ahir que la llei de transferències que s’està negociant amb els set comuns tindrà més en consideració el gruix de població i l’afluència de turistes de les parròquies en relació als acords passats.



Cinca va donar aquesta notícia després del Consell de Ministres i en resposta al reclam que va fer –en varies ocasions– la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, sobre la necessitat d’equiparar les transferències a la capitalitat de la seva parròquia.



En aquest sentit, Cinca va remarcar que «entén» la petició de Marsol, ja que com a cònsol major, «està fent la seva feina defensant els interessos de la capital». Tot i això, el ministre va especificar que cada parròquia té les seves particularitats: «Encamp també diu que al tenir dos nuclis urbans té més despeses, així com Sant Julià, que comenta que té un nombre important de carreteres secundàries i que aquest fet augmenta els costos. Tots tenen alguna qüestió que acaben reivindicant».



Amb tot, Cinca va puntualitzar que un dels elements que contemplarà la nova llei és la població de la parròquia i els turistes que acull. En aquest sentit, «Andorra la Vella és la que en té més per a les dues qüestions». Per tant, aquestes característiques «quedaran reflectides», però el concepte en sí de «capitalitat» no s’especificarà en la legislació.

Franquícia de tabac / D’altra banda, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Cinca va especificar que la petició francesa sobre limitar la franquícia de tabac a dos paquets per persona no és més que una estratègia política en vista de les eleccions presidencials que està celebrant el país.



A més, el ministre va especificar que Andorra «està negociant l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) i no amb França». I en aquest marc, el Principat «està tractant algunes pretensions per mantenir l’acord duaner i s’estan fent en l’àmbit europeu, que és on s’han de discutir dites directives».

Tanmateix, Cinca va especificar que la petició francesa fa referència a tots els punts fronterers del país, no només a Andorra. Per tant, la demanda va «en defensa de l’economia francesa, ja que el preu del tabac en el territori francès és molt més alt que el dels seus països veïns».