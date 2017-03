Notícia Espot no descarta un sistema de quotes per aconseguir la igualtat El ministre seria partidari que la mesura fos temporal fins aconseguir eliminar les diferències La presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, durant l’acte de celebració del Dia de la Dona Treballadora, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

La bretxa salarial, la conciliació entre la vida familiar i laboral i tenir les mateixes oportunitats per aconseguir un lloc de responsabilitat a la feina. Aquestes són algunes de les dificultats amb les quals encara es troben les dones en el seu dia a dia i sobre les quals cal incidir per aconseguir la igualtat entre els dos sexes. Així es va posar de relleu ahir en la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i que va comptar amb la presència de diverses autoritats entre les quals també el cap de Govern, Toni Martí, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll.



En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, no va descartar la implementació d’un sistema de quotes per tal de garantir la paritat entre homes i dones en certs àmbits com poden ser els càrrecs de responsabilitat. És a dir, que es determinés per llei un número mínim de dones que ocupessin, per exemple, aquest lloc de feina. «El sistema de quotes no em sembla un sistema dolent», va indicar tot precisant que «és una qüestió que cal analitzar cas per cas, en quin àmbit concret s’aplica, valorar-lo amb prudència i estudiar-lo de forma detinguda». Amb tot, va insistir en què «com a principi no em sembla malament en tant en quant no s’assoleixi aquesta igualtat efectiva. Un cop s’hagi assolit, entenc que aquestes quotes deixarien de tenir sentit».



El ministre també va anunciar la creació d’un guardó per premiar les empreses que apliquin mesures per afavorir la igualtat de gènere. El reconeixement s’ha anomenat Olympe Gouge en honor a l’activista feminista francesa de finals del segle XVIII que va intentar –infructuosament– que els drets conquerits per als homes durant la Revolució Francesa també es fessin extensius a les dones. L’entrega d’aquest premi es farà el 8 de març de l’any vinent.



Discrepància d’opinions / No comparteix la mateixa opinió la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que va deixar clar que «no estic a favor de les quotes, penso que hem d’arribar als llocs de treball per les nostres qualitats, que les tenim». «L’únic que hem d’aconseguir és que no hi hagi desigualtats, que amb la mateixa feina tinguem les mateixes oportunitats tots», va afegir.



En la mateixa línia, va opinar que «les dones ens hem de sacrificar molt més per poder-nos dedicar a la vida laboral». El gran canvi, per Marsol, «arribarà quan els homes i les dones assumeixin els mateixos rols a casa». «Per arribar al mateix lloc, una dona ha de lluitar molt més que un home avui en dia», va concloure.



La cònsol també va destacar que preferiria no haver de celebrar el 8 de març per reivindicar la igualtat, sinó per celebrar que ja s’ha aconseguit. Amb tot, es va mostrar optimista de cara el futur. Un sentiment que també compartia la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que va reiterar el suport del comú a associacions com l’ADA i va ressaltar també els «molts avenços que ja s’han fet». En tot cas, Trini va opinar que «les dones també hem de ser valentes, hem de sortir i demostrar el que som dins i fora de casa».



Per part de la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, va considerar que per revertir la situació «cal treballar en la conscienciació i reivindicar les situacions de desigualtats que passen per canviar el xip de la societat». I, sobretot, va destacar, amb mesures per part de l’administració per la protecció de la maternitat i la millora de la conciliació amb la vida familiar perquè la dona «no hagi de renunciar a cap de les dues coses».