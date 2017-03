Nouvel obrirà les conferències del Congrés Fiabci

L’arquitecte i dissenyador Jean Nouvel ha confirmat la seva presència com a ponent al 68è Congrés Mundial Fiabci, que tindrà lloc del 26 al 28 de maig del 2017 a Andorra la Vella. L’organització ha tancat el programa definitiu i aquest contempla una vintena de conferències i taules rodones amb experts de renom internacional. L’arquitecte francès serà l’encarregat d’obrir les ponències tècniques després de la conferència inaugural.

El 68è Congrés Fiabci Andorra comptarà amb una vintena de ponències i taules rodones que versaran sobre la intel·ligència aplicada a l’urbanisme i a les ciutats. Es tracta d’experts de diferents temàtiques amb perfils molt notoris en el seu terreny. Així, Jean Nouvel serà l’encarregat d’escalfar els motors d’aquest Congrés mundial, el més important del sector.



L’esdeveniment tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella entre el 26 i 28 de maig. La cerimònia d’obertura anirà a càrrec del cap de Govern, Toni Martí; del president de Fiabci Internacional, Kirkor Ajderhanyan, i del president de Fiabci Andorra, Jordi Ribó. L’encarregat d’oferir la conferència inaugural serà Josep Maria Missé, secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica.



La temàtica del Congrés, ciutat intel·ligent i construcció (edificis) intel·ligent (Smart City & Smart Building), es pot aplicar a moltes dimensions de l’urbanisme, de l’arquitectura, de l’energia i, per extensió, del sector immobiliari. És per això que les conferències tindran un interès especial per a tots els assistents, professionals de diferents camps, tots ells relacionats amb la matèria.



D’altra banda, els assistents també podran gaudir d’un programa social, pensat en exclusiva per als visitants. A més, aquesta tipologia de congressos afavoreix les relacions entre professionals del mateix sector. És per això que s’ha creat una aplicació que fomentarà el networking entre els participants. Cal recordar que a banda del congrés, els dies previs tindrà lloc els Fiabci days, unes jornades de treball entre les comissions i els comitès regionals on es prenen diferents acords, aliances i es pacten convenis, entre d’altres.



El 68è Congrès Mundial FIABCI Andorra la Vella està organitzat per FIABCI Andorra i està patrocinat per Iniciativa Actua; el Govern d’Andorra; el Comú d’Andorra la Vella; Crèdit Andorrà; Andorra Convention Bureau; On Viure, i l’AGIA i compta amb el suport tecnològic d’Andorra Telecom. El programa complet del congrés es pot consultar al web http://bit.ly/FiabciALV17.