Fiñana no té constància de la tramitació de cap querella

Ni el director de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) ni el propi Govern tenen cap constància de la querella contra el directiu per part dels germans Ramon i Higini Cierco, accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), que va anunciar ahir en portada el diari Bon Dia. Segons el rotatiu, la demanda hauria estat tramitada per un seguit de fets que podrien ser constitutius dels «delictes d’ús d’informació privilegiada, revelació de secrets, omissió del deure de persecució de delictes, prevaricació, delicte de no protecció dels intervinents en el procés, coaccions i amenaces». Així doncs, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va afirmar ahir haver-se assabentat de la notícia «per la premsa» i que, segons el que havia parlat amb Fiñana, ell tampoc havia rebut cap comunicació per part de la Batllia, la qual encara no hauria admès a tràmit la querella segons el mitjà.



Cinca, en resposta a les informacions publicades, va treure ferro a l’assumpte justificant que «es tracta d’una querella de part», és a dir, tramitada per la defensa i en la que no hi ha pres part cap altre organisme relacionat amb el cas. Segons el ministre, es podria tractar «d’un mecanisme de defensa per part dels accionistes», treien importància al text de la mateixa.

Balanç BPA / Després d’haver-se complert dos anys des de la intervenció de BPA per les irregularitats detectades per part del Fincen, Cinca va fer un balanç positiu de com s’han desenvolupat els fet i els passos que s’han dut a terme malgrat «li quedi un sabor agredolç» pels motius que van motivar tot el procés. Segons el ministre portaveu, tot i que es va posar en perill «la plaça financera andorrana» i el país «va patir una situació d’alt risc», els resultats han estat els esperats i s’ha pogut refer sense problema la pròpia plaça financera. A més, va destacar la signatura de tractats internacional en matèria financera, així com també acords de doble imposició amb posterioritat als fets, el que demostra «que tot està avançant correctament» malgrat «caldrà continuar treballant».



El ministre portaveu, per altra banda, també va destacar la eficàcia amb la que es va aplicar la directiva europea en la resolució d’entitats financera, destacant Andorra com «el primer país en adoptar-la». En aquest sentit, Cinca va manifestar que s’ha aconseguit restablir la credibilitat financera del territori i que «s’ha fet un treball excel·lent en clau internacional», treballant sota les directrius imposades per parts dels organismes supranacionals.