Un judici ‘low cost’ per a BPA

El president del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, va manifestar ahir als mitjans de comunicació que el judici del cas BPA es duria a terme «amb tota seguretat» a la sala de la CASS anunciada amb anterioritat. Malgrat la ubicació del procés, Casadevall va anunciar que encara no sap segur «quins seran els dies en els que se celebrarà», ja que això «depèn del president del Tribunal de Corts», així com tampoc el preu final del lloguer de l’habitacle.

Adaptar la sala

Segons el president del Consell Superior, es tracta d’un habitacle ideal ja que «es pot reservar la seva utilització fins al judici ja que, actualment, no es fa servir». Per altra banda, també va destacar que cal adaptar l’espai correctament per la «seva forma particular, instal·lant una tarima específica que vagi cap endavant i que tapi dues files de butaques». Pel que fa al temps de realització, Casadevall va afirmar que llogaran la sala «per un període d’aproximadament dos mesos, ja que es desconeix fins quan s’allargarà el procediment». Pel que fa al preu de lloguer, el president va afirmar que «s’intentarà arribar a un acord el més barat possible», de manera que els costos siguin els mínims possibles.



En relació a les dates de celebració del judici, Casadevall va explicar que «degut al retard de gairebé dos mesos», el procediment es podria arribar a ajornar fins al mes de setembre. El president del Consell va explicar que, tot i que l’acord es tanqui just abans de l’estiu, el judici no se celebrarà de cap de les maneres «durant els mesos d’estiu», pel que la data més probable seria a partir del proper mes de setembre i no abans de les vacances.