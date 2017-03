El Carnet Jove presenta una nova edició de les seves «experiències»

L’Associació Carnet Jove Andorra, amb el suport de la European Youth Card Asssociation i Crèdit Andorrà, organitza un nou cicle del #CJexperiències, que s’iniciarà el 22 de març i s’allargarà fins al 17 de maig. El programa ofereix en aquesta segona edició tres xerrades i un concurs d’escriptura.

Maria Rodés, Pau Codina, Nora Haddad i Sergi «Bobby» Verdaguer protagonitzaran la xerrada «Vivint (de) la música» per obrir la programació, el 22 de març a les 19.30 hores al Centre Cultural la Llacuna. Arribar a ser músic i tocar davant d’un públic multitudinari, gravar un disc o simplement viure l’experiència d’assajar a diari són alguns dels somnis que tothom que comença en la música persegueix, però és viable aconseguir-ho? Què cal per ser músic? Què fer quan no tens recursos?. La xerrada provarà de respondre a aquestes preguntes.



Del 4 d’abril al 3 de maig es farà la segona edició del Concurs Carnet Jove de microrelats amb premis per a tres categories: de 12 a 15 anys, 100 euros; de 16 a 18, 100 euros, i de 19 a 30 anys, 250 euros, amb lots de llibres d’accèssit. Els usuaris interessats en participar han de redactar un text en català de temàtica lliure i d’un màxim de 200 paraules. El microrelat s’ha d¡enviar a través de a la pàgina de Facebook del Carnet Jove Andorra www.facebook.com/carnetjove.ad, accedint a la plataforma del concurs i un jurat especialitzat escollirà els guanyadors de cadascuna de les categories.

El tercer acte programat tindrà lloc al Centre Cultural La Llacuna el 26 d’abril, a les 19.30 hores, i consistirà en una trobada amb els voluntaris Raquel Rodríguez, Vicky Tico i Carles González, amb Julia Stokes, d’Afers Multilaterals i Cooperació, i amb les entitats i associacions Cooperand, Aigua de Coco, Infants del món i Sabàtica. Exvoluntaris, institucions i associacions del món del voluntariat aproparan als interessats aquesta experiència vital.



Finalment, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, a les 18 hores, tindrà lloc la xerrada «Riders i skaters. La teva passió una professió?», amb Danny León, Luka Melloni, Suray Fernández i Pepe Sánchez, que han aconseguit d’una manera o d’una altra, com a esportistes professionals o buscant altres sortides professionals, viure al voltant de la seva passió segons explica l’ANA.