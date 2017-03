La mafia i les institucions

La Fiscalia General del Principat i la Direcció Nacional Antimàfia i Antiterrorisme de la república italiana van signar ahir un acord de col·laboració en el que tots dos Estats es comprometien a lluitar conjuntament contra les activitats mafioses, el terrorisme i el blanqueig de capital. En una de les sales del Consell Superior de Justícia, Enmig d’un ambient solemne, Alfons Alberca, Fiscal General d’Andorra, i Franco Roberti, fiscal cap nacional antimàfia i antiterrorisme d’Itàlia, van acordar un protocol conjunt en el que a través de grups de treball compartits i formacions bilaterals (així com també, per descomptat, intercanvi d’informacions i dades), els dos territoris intensificaran la seva lluita contra la màfia, una activitat que està molt més estesa del que podria semblar en un primer moment i que ha arribat fins a territori andorrà.



Amb unes mesures de seguretat d’allò més extremades (van arribar un bon grapat de guardaespatlles quan el senyor Roberti va accedir a l’interior de l’edifici des del cotxe), el periodistes van haver de deixar que els membres del cos de seguretat regiressin les bosses i motxilles persones per accedir a l’acte, així com disparar amb les càmeres fotogràfiques per, qui sap, demostrar si no es tractava de cap artefacte susceptible d’iniciar un atemptat terrorista.



Segons Roberti, la única manera de lluitar de forma efectiva contra la màfia és fer-ho «a nivell internacional i amb acords entre diversos països». Pel que fa al protocol signat amb el principat, el fiscal cap italià va expressar que «espera que es tradueixi en accions concretes i efectives», ja que hi ha molts precedents en els quals «els acords de col·laboració no acaben donant els resultats esperats». Sobre la política de transparència a nivell financer que està adoptant Andorra, Roberti va explicar que «es tracta del camí a segui» i que constitueix «un pas més per acabar amb les organitzacions mafioses tant al territori com arreu del món». En aquest sentit, Roberti va manifestar que els mafiosos «cerquen territoris més proclius a la opacitat financera» per capitalitzar els seus diners.



Les organitzacions mafioses, que abans es valien de la violència i la coerció física per aconseguir els seus objectius, han passat a utilitzar la corrupció com la seva arma principal, va explicar ahir Roberti. Segons el fiscal, la màfia, de mitjana, pot arribar a moure una quantitat de diners equivalent el 5% del PIB dels països europeus, un percentatge que augmenta fins al 10% en el cas d’Itàlia. Pel que fa a la corrupció, aquesta malversació pot arribar a representar l’1% del PIB, unes dades que fan pensar que el concepte de la màfia, per molt abstracte que ens soni, està molt més a prop del que sembla.