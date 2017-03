Notícia Unicef Andorra engega la campanya #TANCAUNICEF Un nen amb el seu material escolar. Autor/a: UNICEF

Unicef ha endegat la campanya per aquest any, #TANCAUNICEF, i demana la col·laboració de tota la societat. Per col·laborar es pot enviar un SMS amb la paraula Unicef al 606, amb un cost del missatge de 0,90 euros. Unicef recorda que avui en dia encara milions d’infants passen gana i fred, emmalalteixen per no haver estat vacunats, no poden anar a l’escola o treballen i són explotats. Per això fa una crida al compromís de tota la societat –ciutadans, empreses i administracions públiques–, perquè arribi un dia en què l’entitat ja no faci falta i hagi de tancar.

Unicef porta 70 anys treballant per aconseguir que el món sigui un lloc millor per a la infància i salva cada any milions de vides, porta cada vegada més nens i nenes a l’escola, protegeix els infants més vulnerables contra qualsevol forma d’abús o violència, i ofereix esperança i oportunitats a milions de nens i adolescents. Així mateix, vol recordar que treballa en tots els aspectes que afecten el benestar i el futur dels nens –incloent l’atenció sanitària, la nutrició, l’accés a aigua i al sanejament, l’educació i la protecció– tant en situacions de desenvolupament com en crisis humanitàries.

Com a dada significativa, assenyala que entre 1990 i 2015 la taxa mundial de mortalitat dels menors de cinc anys s’ha reduït en un 53%. Des de l’any 2000, gràcies a programes de millora de seguiment de l’embaràs i el part per personal especialitzat, a l’extensió de la vacunació universal o a la promoció de la lactància materna exclusiva, s’ha salvat la vida de 48 milions d’infants menors de cinc anys.