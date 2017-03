Camp reconeix que el comerç té un problema «estructural»

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconèixer ahir durant la presentació de la fase final del Pla Estratègic del Turisme de Compres que Andorra té un problema de tipus «estructural» amb el comerç. Tot i que les xifres d’entrada de turistes continua a l’alça (registrant-se 2,8 milions durant el 2016), el ministre va reconèixer que el país «no està al mateix nivell de fa uns anys» per motius tant interns com externs, però que l’objectiu és «rellançar el sector» amb un pla estratègic valorat en 114 milions d’euros i que s’estendrà al llarg dels propers vuit anys. Camp va explicar, com ja ho va fer durant la valoració de l’Andorra Shopping Festival, que els objectius principals són «guanyar en qualitat i competitivitat», així com també embellir les principals zones comercials per a què els turistes «gaudeixin de l’experiència».



Per aconseguir un exitós desplegament del pla de comerç, ahir es va anunciar la creació del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç (CACC), un organisme de caràcter consultiu que s’encarregarà de desplegar el projecte a través de l’assessorament i la proposta del desenvolupament de les diferents accions i iniciatives previstes. És a dir, es tracta d’un òrgan que, tot i que no tindrà la responsabilitat de dur a terme les mesures, sí que tindrà la funció d’ordenar a altres organismes la seva execució (que serà Andorra Turisme, els comuns, les associacions de comerciants i els mateixos comerços), adoptant la figura de «coordinador».

Organització del CACC / El CACC estarà format per quatre comissions de treball a nivell parroquial (dues per a les parròquies centrals, una específica per al Pas de la Casa i una altra per la resta de les parròquies), una de gestió (que s’encarregarà de fer de nexe entre l’Administració i el sector privat) i una altra de comunicació i grans esdeveniments. A més, la gestió principal de l’organisme estarà tutelada per una comissió de seguiment, en la que estarà el mateix ministre de Turisme i la seva secretària d’Estat, els cònsols d’Escaldes, Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià, el director general d’Andorra Turisme i els presidents de la CEA i de la Cambra de Comerç. En els propers tres mesos, a més, es farà un intensiu de reunions que acabarà el 29 de juny, data a partir de la qual es començaran a materialitzar algunes de les accions, la primera de les quals podria ser l’escurçament del període de rebaixes, que en cas d’haver-hi acord es podria fer efectiu aquest estiu.



A banda del comitè i de les diverses comissions, també s’incorpora la figura d’un coordinador tècnic, que s’encarregarà de procurar assistència administrativa a totes aquelles entitats que ho requereixin, així com també d’organitzar les reunions previstes per als propers mesos. Aquest càrrec l’ostenta Maria Segarra, de la consultora catalana INtueri, una de les dues empreses contractades (juntament amb la francesa Cushman and Wakefield) per assessorar el Govern en la realització del pla estratègic de comerç i en el seu desenvolupament. Segarra, per la seva feina de coordinació, cobrarà un total de 45.000 euros per aproximadament uns sis mesos de feina.

Edifici multifuncional / Entre les accions més importants del pla, que consta d’un total de 111 (50 de les quals són a curt termini i s’executaran en els propers mesos), hi ha la construcció de l’edifici The Cloud, l’embelliment de les zones comercials i la materialització del recinte multifuncional. En aquest darrer cas, es tracta d’un projecte que en els propers dos mesos se sabrà si es realitzarà o no de forma definitiva, i que segons Camp «s’està estudiant de forma calmada i detinguda pel fracàs que ha tingut la construcció d’un edifici d’aquestes característiques» a altres ciutats dels països veïns.



El ministre també va expressar el desig de realitzar un pla de fidelització nacional per aconseguir «que tots aquells visitants puntuals es converteixin en turistes» a la llarga, tot i que es tracta d’un projecte que encara no es contempla a curt termini.