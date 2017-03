Apareix una pintada contra el col·lectiu Lgbtiq

El Parc Central es va despertar ahir amb una pintada de caràcter homòfob en la que es promovia l’odi a través del missatge «mata LGBT». En conseqüència, l’associació andorrana Som com Som, que vetlla per tots els drets i deures de les persones Lgbtiq del Principat, va posar en coneixement del ministeri d’Afers Socials els fets per, segons diuen, «incitar els delictes d’odi».



Segons informa RTVA, des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat creuen que és un acte que demostra que encara hi ha molta fòbia contra el col·lectiu Lgbtiq i van reconèixer que cal més accions de conscienciació.



Així doncs, els membres del col·lectiu van expressar que, a partir de les accions que dugui a terme el ministeri, es plantejaran «interposar o no una demanda als cossos de seguretat». Segons Carles Perea, el president de l’associació, es tracta d’un acte que «incita a la violència», i que la impunitat d’aquest tipus d’accions «n’accentua el delicte». A més, va destacar que es tracta d’un fet que, per les seves característiques, «traspassa una línia vermella» que no és permissible.

Amb aquest fet es reflexa el conflicte que encara existeix al país per una part de la societat, que segons la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat demostra la necessitat de difondre actes «que promoguin la tolerància i la igualtat».



El comú de la parròquia, que va ser alertat també dels fets, va retirar-la al cap d’unes hores.